Qué hacer el primer fin de semana de la Primavera: 5 planes para disfrutar en Buenos Aires.

Con la llegada de la primavera, Buenos Aires renueva su agenda con propuestas para aprovechar el aire libre, comer algo rico y disfrutar de actividades culturales. Este fin de semana habrá opciones para recorrer espacios verdes, descubrir nuevos lugares y participar de eventos para distintos gustos.

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Cinco planes para disfrutar del primer fin de semana de Primavera en Buenos Aires

Uno de los planes destacados será la Feria del Botánico, que se realizará sábado y domingo de 10 a 17 en el Jardín Botánico. Los visitantes podrán recorrer los puestos y elegir entre rosas, orquídeas, suculentas, plantas carnívoras y semillas producidas en el propio vivero.

Para quienes prefieren un programa gastronómico, Cafecito BA desembarca nuevamente en Plaza Perú. Durante ambas jornadas, de 10.30 a 18.30, habrá más de diez propuestas de café de especialidad, opciones dulces, música en vivo, cine al aire libre y actividades vinculadas al mundo cafetero.

Otro de los grandes atractivos será el Festival del Asado y la Empanada, que tendrá lugar sábado y domingo de 12 a 21 en el Hipódromo de Palermo. La propuesta reunirá dos clásicos de la gastronomía argentina y sumará alternativas vegetarianas, vinos mendocinos y cerveza artesanal.

Para quienes buscan una actividad diferente, Parque Sarmiento inaugurará este sábado un nuevo espacio destinado a los deportes urbanos. Desde las 9 hasta las 18 se podrá conocer el skatepark, el circuito de pump track y la nueva cancha de básquet 3x3.

Finalmente, el Planetario Galileo Galilei propone una combinación de ciencia y entretenimiento. Este sábado desde las 15, el ciclo A Cielo Abierto ofrecerá música al aire libre, divulgación científica y observación astronómica para recibir la primavera bajo el cielo porteño.