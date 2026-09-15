Primavera 2026: cuánto cuesta salir, tomar una cerveza y volver al gimnasio

Con temperaturas más agradables y días más largos, las salidas gastronómicas, el deporte, la indumentaria y las actividades al aire libre adquieren mayor protagonismo.

Con la llegada de la primavera, los argentinos vuelven a priorizar salidas, actividades al aire libre y propuestas vinculadas al bienestar. Pero el cambio de estación también llega con mayores gastos: una pinta de cerveza puede costar $ 7.000, el kilo de helado alcanza hasta $ 32.000 y volver al gimnasio demanda unos $ 90.000 mensuales. Con sueldos que con suerte llegan al millón de pesos, lo que antes era accesorio, hoy se vuelve hasta una utopía económica.

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El cambio de estación suele modificar las prioridades de consumo. Con temperaturas más agradables y días más largos, las salidas gastronómicas, el deporte, la indumentaria y las actividades al aire libre adquieren mayor protagonismo.

Un informe realizado por la consultora Focus Market muestra que esa tendencia se mantiene en 2026, aunque dentro de un escenario en el que los consumidores siguen cuidando sus gastos. De hecho, el reporte señala que los rubros vinculados con la primavera buscan atraer clientes mediante promociones, descuentos y opciones de financiamiento.

¿Cuánto cuesta salir en primavera en 2026?

Para una persona que salga tres veces al mes a bares, tome helado cuatro veces y vuelva al gimnasio, el gasto habitual adicional proyectado llega a $ 224.500 mensuales. De ese total, $ 73.900 corresponden a las salidas a bares, $ 60.600 al consumo de helado y $ 90.000 a la cuota del gimnasio.

Cerveza: una pinta ya cuesta $7.000

La gastronomía es uno de los consumos que vuelve a ganar espacio cuando comienza la primavera. Dentro de ese rubro, las salidas a bares con cerveza artesanal aparecen entre las alternativas relevadas.

Una pinta cuesta actualmente $7.000 en horario normal, mientras que en Happy Hour puede conseguirse por $ 5.900. En ambos casos, el aumento interanual informado es del 17%.

También se relevaron distintos combos. Una hamburguesa con papas y una pinta alcanza los $ 24.900, un 25% más que un año atrás. Otra alternativa, compuesta por papas fritas y dos pintas, cuesta $ 24.500, con una suba interanual del 20%.

Helado: otro clásico que se encarece

El helado también ocupa un lugar destacado entre los consumos asociados a la primavera. El relevamiento comparó los precios de las mismas heladerías utilizadas durante 2025 y detectó un incremento promedio del 35% interanual. En 2026, el kilo cuesta entre $ 18.000 y $ 32.000, aunque existen establecimientos con valores superiores.

Para quienes prefieren comprar cantidades menores, el cuarto de kilo se ubica entre $ 6.500 y $ 12.000.

También aumentaron los postres helados. Un almendrado de ocho porciones cuesta alrededor de $12.400, mientras que un bombón escocés de ocho porciones llega a $17.000.

Volver al gimnasio también cuesta más

La primavera suele marcar el regreso de muchas personas a la actividad física. El deseo de prepararse para el verano y aprovechar el buen clima impulsa nuevamente la demanda de gimnasios y propuestas deportivas.

Pero retomar la actividad implica un gasto mayor que el de un año atrás. El relevamiento realizado sobre gimnasios de barrio y cadenas muestra un aumento promedio del 50% interanual. Además de la cuota, aparece otro gasto asociado: la renovación de la ropa deportiva.

Un conjunto compuesto por un par de zapatillas de running, una calza o short y una remera de primera marca alcanza los $ 329.170. Las zapatillas relevadas cuestan $ 197.000, mientras que la calza o short tiene un valor promedio de $ 82.500 y la remera de $ 50.000. El conjunto representa un aumento del 15% respecto de 2025.

El gasto ocasional puede superar $1,4 millones

La primavera también reactiva los gastos de mayor magnitud. Si una persona decide volver al gimnasio y renovar su indumentaria deportiva, puede desembolsar $ 329.170.

A ese gasto puede sumarse una escapada para dos personas a Villa General Belgrano, Córdoba, en avión, con tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas y desayuno incluido.

Ese viaje cuesta alrededor de $ 1.160.220. En conjunto, los gastos ocasionales considerados en el informe llegan a $ 1.489.390, frente a $ 1.201.220 en 2025, lo que implica una diferencia interanual del 24%.

Una primavera con más actividad, pero también más gastos

El cambio de estación no solo modifica los productos que los consumidores buscan. También cambia la manera en que utilizan su tiempo libre.

El informe señaló que el deporte gana protagonismo como espacio de encuentro: la incorporación de mujeres a clubes deportivos creció 89% y la participación en clubes de running aumentó 59%, según los datos globales de una aplicación de seguimiento deportivo citados en el documento. Además, 59% de las personas prefiere conocer gente a través del deporte, frente al 14% que elige los bares.

Al mismo tiempo, el 54% de los consultados afirmó que reduciría el uso de redes sociales para pasar más tiempo al aire libre, mientras que el 21% reduciría las series y el streaming y el 10% los videojuegos. Un 15% no reduciría ninguna de esas actividades.

La primavera 2026 combina una mayor predisposición a salir, hacer deporte y renovar hábitos con un dato que atraviesa todas esas decisiones: cada actividad representa un gasto adicional que salen ampliamente del presupuesto familiar.