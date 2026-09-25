Gratis este fin de semana: más de 100 violines sonarán al unísono en el Planetario

Este fin de semana el Planetario Galileo Galilei se convierte en el escenario de más de 100 violinistas. La Fiesta del Violín es el encuentro de violinistas más grande del país, donde quienes se acerquen van a poder disfrutar de más de cien músicos tocando al unísono.

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De esta manera, el domingo 27 de septiembre a partir de las 16 horas tomará lugar la octava edición en el planetario del barrio de Palermo. La última vez fueron 150 los violinistas que se encontraron en un mismo lugar, récord que se busca superar en esta oportunidad.

Este fin de semana llega una nueva edición del Violin Fest. Foto: Instagram

En lo que respecta al programa, los músicos interpretarán "Viva la vida" de Coldplay. La convocatoria no está cerrada, sino que todo aquel que toque el violín puede acercarse e interpretar este clásico del pop. Los únicos requisitos son tener un violín y saber tocar la canción, es decir, se puede ser tanto profesional, como tocar por hobby o recién estar comenzando a aprender.

Para participar, sin embargo, es necesario completar un formulario que se encuentra disponible en el perfil de Instagram de Violín Fest. Una vez completado, se puede acceder a un grupo de WhatsApp cerrado donde desde la organización comparten toda la información necesaria para formar parte del evento.

Por otro lado, quienes no sean violinistas van a poder disfrutar de un plan con música en vivo y posiblemente ser testigos de un récord. Así, es posible disfrutar de un lindo momento en familia o con amigos, al aire libre y sin gastar un peso, en uno de los lugares más atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda y cómo llegar al Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, dentro del Parque Tres de Febrero, mejor conocido como los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Su dirección exacta es sobre la Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, a pocos metros de las avenidas Figueroa Alcorta y del Libertador.

Para llegar en transporte público existen diversas opciones desde distintas partes de la ciudad. En colectivo están las líneas 37, 67, 102, 130, 160 y 110, con paradas a pocos metros de la plaza del Planetario. Para quienes prefieren viajar en subte, se puede tomar la Línea D y descender en la estación Plaza Italia o Palermo, y luego caminar unos 15 a 20 minutos a través del parque o tomar un colectivo sobre Avenida Sarmiento.