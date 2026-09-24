Jazz al aire libre en una vieja estación de tren y con entrada gratuita

Todos los sábados por la tarde la estación de Coghlan se convierte en el escenario de grandes músicos de jazz. Este 26 de septiembre es el turno de la Creole Jazz Band, pioneros del jazz argentino, quienes tocarán en vivo en el marco del ciclo "Tarde de Jazz en Vivo & Cafecito".

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De esta manera, a partir de las 17 horas y con entrada libre y gratuita, quienes se acerquen a la Estación verde, un café de especialidad ubicado en el predio arbolado adyacente a la histórica estación de tren Coghlan, en la intersección de las calles Estomba y Dr. Pedro Ignacio Rivera, van a poder disfrutar de una tarde a pura música. Además, el evento cuenta con una carta de café, que incluye pastelería artesanal y opciones de café de especialidad, así como bebidas frías de autor.

Todos los sábados la Estación verde de Coghlan se convierte en el escenario de jazzistas. Foto: Instagram

Fundada en 1957 por el clarinetista y saxofonista Carlos D'Agostino, la Creole Jazz Band es considerada una de las agrupaciones pioneras del jazz en la Argentina. Desde sus comienzos se dedicaron a rescatar la esencia sonora de las primeras décadas del siglo XX, tomando como principal fuente de inspiración el estilo New Orleans, el hot jazz y las históricas formaciones dirigidas por referentes universales como King Oliver, Louis Armstrong y Jelly Roll Morton.

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida, la banda ha sido una verdadera escuela y punto de encuentro para varias generaciones de prestigiosos músicos locales. Este sábado 26 de septiembre, quienes se sumen al ciclo de jazz en Estación verde van a poder escuchar en vivo a la actual formación: Eduardo Manentti en corneta y trombón, Orlando Merli en saxo tenor, Adrian de Felippo en banjo, Martin Metetiero en contrabajo y Oscar Linero en bateria y voz. Su repertorio abarca desde el ragtime y el blues primitivo hasta las composiciones clásicas que sentaron las bases del formato de gran orquesta o combo tradicional.

Dónde queda la Estación verde de Coghlan y cuándo escuchar jazz

Estación verde queda en el predio parquizado de la estación de tren Coghlan de la Línea Mitre, en la intersección de las calles Estomba y Dr. Pedro Ignacio Rivera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los sábados el espacio gastronómico se convierte en el escenario de jazzistas que se acercan para compartir un momento de pura música con el público al aire libre.