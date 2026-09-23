Fin de semana diferente en la ciudad: cómo disfrutar de un homenaje gratis a Sandro

Los amantes de Sandro podrán tener un fin de semana diferente y a pura música en la ciudad de Buenos Aires porque llega un homenaje al cantante argentino en el ciclo de conciertos Esenciales. Se trata de una iniciativa gratuita del Palacio Libertad (ex CCK) que celebra la obra del ícono argentino con músicos invitados y destacados directores.

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El concierto se realizará el próximo sábado 26 de septiembre en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151) desde las 20 hs. La propuesta busca celebrar la etapa clave de la trayectoria del cantante: de los años 1968 y 1969, en los que compuso clásicos únicos junto con Oscar Anderle, editados en los discos Una muchacha y una guitarra, La magia de Sandro, Sandro de América y Sandro.

Con Matías Chapiro en la dirección, arreglos y piano, junto una orquesta de destacados músicos, los hitos de Sandro de América serán versionados en clave de trap, flamenco, rock, música disco, música balcánica, balada y soul. Los cantantes invitados serán Maxi Serral, Duilio Smiriglia, Ángel Hernández y Natalia Cociuffo.

Mientras que la orquesta estará integrada por Lisandro Etala en guitarra, Esteban Tonetti en batería, Matías Bianucci en bajo, Miguel Ángel Tallarita y Gustavo Tejada en trompetas, junto con un ensamble de cuerdas de músicos de la Dirección Nacional de Elencos Estables.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

El homenaje a Sandro cuenta con entrada gratuita, pero se necesita hacer una reserva previa. Las solicitudes se pueden gestionar en la página oficial de la Ciudad desde el jueves 24 de septiembre a las 14 hs y hasta agotar el cupo disponible.

Se pueden solicitar dos entradas por persona, inclusive menores de edad que deben ingresar junto a un adulto. Después de completar el formulario, los interesados tienen que acercarse a la boletería del sitio desde las 14 hs y hasta el inicio de la función a retirar las entradas físicas para ingresar a la sala.

Las personas que no lleguen a reservar entradas en línea podrán consultar por el cupo habilitado de manera presencial en la boletería (mostradores de planta baja), se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala.