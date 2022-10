Gran Hermano: convocan a un "besazo bi" en la puerta de Telefe contra los discursos homodiantes

Desde la comunidad bisexual repudiaron las declaraciones discriminatorias en el reality. La convocatoria es para este miércoles a las 20 horas.

La comunidad bisexual de Buenos Aires convocó este miércoles a "besazo bi" en la puerta de Telefé en repudio de las declaraciones bi y homodiantes en Gran Hermano, el reality que emite el canal de la TV abierta y producen Endemol Argentina y Kuarzo Entertaiment Argentina. La convocatoria es a las 20 horas en Avenida Fleming 1101, Martínez.

"Trae tu cartel o bandera bi-sibles y organizades", convocaron desde la página Primer Encuentro Bi+ de carácter plurinacional desde donde repudiaron que el reality "expone sin tapujos las cuestiones más aberrantes de la sociedad". Afirmaron que "no es inocente que en la presentación pregrabada de una participante, se elija reproducir un prejuicio seguido de un comentario biodiante. Durante dicho video, la participante afirmó "no entender la bisexualidad", luego mencionó a la orientación e identidad sexo-genérica como algo que “da asco” y por último, definió a les bisexuales como personas que son “rari, para analizar”.

"No es azarosa la decisión de mostrar este mensaje, en un contexto donde los derechos reconocidos parecen tambalear y la violencia hacia toda la comunidad LGBTTIQPANB+ no cesa. Si bien los medios por sí solos no imponen ideas, el contexto social, político y económico ayudan a ir fijando en el imaginario colectivo estos discursos de odio, abonando a la invisibilización de nuestras identidades y perpetuando además clasismo y racismo", agregaron.

En este marco, buscarán visibilizar a toda la población LGBTTIQPANB+ contra los los actos discriminatorios y de odio. "Permitir comentarios bioodiantes, que invisibilizan, estigmatizan y discriminan, es fomentar la violencia contra nuestra comunidad y atentar contra la salud integral de las personas bisexuales y de todes les integrantes del colectivo", apuntaron. Afirmaron que "es responsabilidad de todes tomar la acción de repudiar que atentan contra la población".

"Consideramos que, en un país donde proliferan abiertamente actos de discriminación y continúan aumentando los crímenes de odio hacia las disidencias, es necesario que todas las organizaciones del colectivo LGBTTIQPANB+ actúen en conjunto para denunciar y erradicar todas las violencias que sufre históricamente la comunidad", completaron.