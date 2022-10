Polémica en GH: Wanda Nara pidió que expulsen a una participante

La empresaria hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y se mostró en contra de los comentarios que hizo Martina en su presentación del reality.

Wanda Nara apuntó contra Martina Stweart Usher, la participante de Gran Hermano que aseguró ser su fanática. De hecho, insinuó un pedido de expulsión. La reconocida empresaria hizo un descargo en sus redes sociales y se mostró en contra de los comentarios homofóbicos que realizó la concursante en su presentación oficial ante el programa, entre los que cuestionó su ingreso a la casa.

Durante la primera emisión del reality show, Nara trabajó como host de los participantes y los recibía en las inmediaciones de la casa para despedirlos antes de su ingreso. Sin embargo, cuando se enteró de los dichos de Martina durante su presentación, quiso hacer un posteo de descargo en sus redes para concientizar. "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar", expresó la concursante y generó gran indignación en las redes sociales.

Frente a estas polémicas declaraciones, Wanda aprovechó su influencia en redes sociales para hacer una reflexión al respecto. "Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos", empezó su descargo Nara en sus historias de Instagram, deslizando su disconformismo con el ingreso de esta participante.

"Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados", continuó en la publicación que acompañó con una foto de la participante durante su presentación. Pero lo que más sorprendió fue que Wanda "le agradeció" a la producción el lugar de criticarla como hizo la gran mayoría.

En este marco, Nara añadió: "Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación". Por último, la ex de Mauro Icardi le habló directo a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento"

El descargo de Wanda Nara en redes.

Wanda Nara frenó en seco a una participante de Gran Hermano: "Eso no se hace"

Wanda Nara expuso a una de las participantes de Gran Hermano luego de que cometiera un terrible error en vivo. La host de la casa recibió a una concursante que aseguró que era su fan, pero la frenó en seco luego de que hiciera un comentario desafortunado.

La situación se dio cuando Lucila Belén Villar, la segunda participante del reality, llegara las inmediaciones de la casa. Antes de ingresar, la concursante se topó con Wanda Nara y Robertito Funer Ugarte, quienes la acompañarían hasta la puerta mientras le consultaban por sus sensaciones antes de entrar a la "casa más famosa del mundo".

"Yo necesito saber que llevás ahí adentro", le consultó Wanda a Lucila haciendo referencia a la pequeña valija con la que ingresaría a la casa. "Llevo pocas cosas, los esencial: maquillaje, perfumes, Crocs y Converse", contestó la participante sin darse cuenta que mencionó varias marcas en vivo.

Fue entonces cuando Wanda la frenó en seco y le aclaró que esa situación no podía volver a repetirse en televisión. "Un montón de marcas nos nombró. Cuando salgas vas a aprender que eso en la tele no se hace", explicó Nara entre risas pero con determinación. Al final, la participante se rio incómoda y decidió pasar a otro tema.