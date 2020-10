Violencia de género: fuerte repudio por una campaña de HSBC

La violencia de género es una de las principales problemáticas en nuestro país. La extrema preocupación ante el aumento de los casos en relación a la violencia intrafamiliar y los femicidios durante el aislamiento social y obligatorio por el COVID-19 crece todos los días y debe ser uno de los principales temas a tratar. Según los datos, hubo 150 femicidios desde que inició la pandemia. Por eso, el tema debe ser tratado con la seriedad necesaria.

Desde el Banco HSBC decidieron, por medio de una campaña en redes sociales, vender seguros a costa de las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres. El video inicia con la cámara acercándose a una puerta, con los vidrios rotos y bajo el lema de "cobertura en cristales". Luego recorre una casa donde se ve un picaporte roto y una cañería destrozada, junto a la "cobertura en instalaciones". La cocina desordenada, un florero hecho trizas y una televisión destruida, suman un "cobertura en objetos específicos" y otro en "cobertura en artículos electrónicos".

La imagen final, luego de más de un minuto de video, es de una mujer sentada en una habitación, luego de ser violentada por su pareja, junto a un mensaje que expresa: "No existe un seguro para cuando se rompe un límite en el hogar. Durante el aislamiento, los casos de violencia doméstica contra las mujeres crecieron un 50%. Desde HSBC LIFE colaboramos con la ONG Mujeres en Igualdad para asistir a las víctimas".

Ante el fuerte repudio, el tweet fue eliminado de la cuenta:

Mirá la publicidad:

La feminista y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, disparó fuertemente contra HSBC por la insólita y horrorosa publicación. "No existen seguros financieros contra la violencia doméstica. Repudio esta campaña publicitaria del HSBC. Esto no es una oportunidad de ventas, es una problemática social que se lleva vidas. La violencia de género NO es un negocio. #NoEsNo #BastaDeViolenciaSimbólica", escribió en su Twitter Oficial.

En la misma línea, la diputada de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Florencia Saintout, expresó: "Repudio total a la publicidad #NoEstásSola de HSBC. Por equiparar a las mujeres con cosas materiales, por hablar de 'violencia doméstica' y no de violencia de género y principalmente por vender seguros banalizando una problemática gravísima de nuestra sociedad. Son nefastos".

A ambas se sumaron otros usuarios disparando contra el banco por "mercantilizar con los daños materiales de la violencia de género en una publicidad tan absurda como brutal", destacaron que está mal "lucrar" con la violencia, mientras que otro, ironizó: "te cubrimos los objetos para cuando fajes a tu mujer... las marcas que hacen publicidad con una causa social deberían ser boicoteadas por nosotros mismos".

Mirá: