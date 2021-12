Un policía asesinó a un joven de 16 años en Miramar

El joven murió tras recibir un balazo en el pecho. Un oficial de la Policía Bonaerense quedó detenido.

Un adolescente de 16 años identificado como Luciano murió esta madrugada tras recibir un balazo en el pecho durante un supuesto control policial en la ciudad balnearia de Miramar. Un efectivo de la policía bonaerense quedó detenido por el hecho.

Crimen de Luciano en Miramar: qué se sabe hasta ahora

Todo ocurrió pasadas las 4 de la mañana cuando, de acuerdo a las primeras informaciones recabadas, una patrulla de la policía bonaerense con cuatro efectivos a bordo quiso identificar al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja.

En circunstancias que aún están en investigación, los efectivos se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de bajar de la patrulla uno de ellos le efectuó un disparo con su arma reglamentaria, informaron desde Télam.

El joven de 16 años venía de jugar al fútbol con sus amigos. Tras el disparo, cayó gravemente herido y cuando llegaron los médicos de la ambulancia convocada al lugar ya había fallecido.

Tras informar del suceso a la fiscal de Miramar, Ana Caro, se dispuso preservar la escena y aprehender al policía que tiró, quien en una primera versión que dio en el lugar del hecho manifestó que se trató de un disparo accidental, según la información policial.

"¿Por no tener los papeles de una moto o resistencia a la autoridad? Que lo demoren, pero ¿matarlo como un perro? ¿Cuántos policías hay que matan a un pibe por gatillo fácil? No puede ser así. No pueden matar a un pibe de 16 años como un perro", expresó entre lágrimas una de las familiares del joven asesinado esta mañana a la prensa.



Al enterarse del hecho, familiares y vecinos de la víctima se manifestaron frente a la dependencia policial en reclamo de justicia y la policía accionó tirando balas de goma. Por haber efectivos de la bonaerense involucrados en el hecho, la fiscal dispuso que intervenga en la investigación la Policía Federal.