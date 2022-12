Masacre de Wilde: condenaron a siete expolicías por los múltiples asesinatos en 1994

La sentencia del Tribunal Oral número tres de Lomas de Zamora alcanzó a todos los imputados por los cuatro asesinatos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, pese a lo cual ninguno de ellos irá preso por ahora.

El Tribunal Oral número tres de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión a una decena de policías bonaerenses por la "masacre de Wilde", un emblemático caso de gatillo fácil ocurrido en 1994, en el que cuatro personas fueron asesinados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Los acusados habían sido sobreseídos en múltiples instancias por la Cámara de Apelaciones y Garantías hasta que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó en 2013 reabrir el expediente y determinó que se trató de "una gravísima violación de los derechos humanos".

Los jueces Martina Celone, Luis Gabián y Marcelo Dellature dieron a conocer este mediodía la sentencia, que alcanzó a todos los imputados, pese a lo cual ninguno de ellos irá preso por ahora. Los policías condenados son César Córdoba, Carlos Saladino, Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marciano González, Julio Gatto, Hugo Reyes y Marcos Hugo Rodríguez.

Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón pidió la máxima pena al considerarlos "coautores penalmente responsables del delito de 'homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado de tentativa todos en concurso real entre sí".



Para Simón existió entre los imputados un "acuerdo previo para matar entre todos", ya que la prueba demuestra que "se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas", a las que emboscaron en la zona de Wilde. "La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho", aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como "un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado". Además, pidió que, de ser condenados, todos ellos queden "inmediatamente detenidos".



La "Masacre de Wilde" ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.



Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces. De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

"Van a morir presos"

La viuda de una de las víctimas aseguró hoy tras la condena que los sentenciados “van a morir presos” y que este fallo “demuestra que después de tantos años no hay que bajar los brazos”. "Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria", resaltó a Télam Raquel Gazzanego, viuda de una de las cuatro víctimas del ataque policial, el vendedor de libros Edgardo Cicutín.



La mujer aseguró que cuando escuchó que los siete expolicías acusados fueron condenados, lo primero que hizo fue lamentarse “porque no fue perpetua”, aunque luego se dio cuenta de que los imputados "van a morir presos". "Es lamentable que hayamos tenido que esperar todo este tiempo para llegar a este momento. Fueron casi 29 años para obtener un fallo por una masacre y fusilamiento de cuatro personas", remarcó.