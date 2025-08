Asesinato de Blas Correas: confirmaron la condena para los policías que participaron del crimen

A cinco años del crimen de Valentino Blas Correas, recordado caso de gatillo fácil y violencia institucional, se conoció este martes que el Tribunal Superior de Justicia dejó firme las condenas contra los agentes policiales acusados. Las mismas habían sido dictadas en 2023 por la Cámara Octava del Crimen.

El asesinato ocurrió en 2020, luego de un episodio que involucró a dos individuos en moto y a policías de la provincia de Córdoba que dispararon en reiteradas ocasiones contra el Fiat Argo en el que circulaba Blas junto a otros cuatro chicos. Todos regresaban de cenar, cerca de la medianoche del 6 de agosto.

Una breve discusión con los motociclistas derivo en un operativo policial sobre el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa, el cual aguardaba al arribo del vehículo con los jóvenes. Sin percatarse, el conductor comenzó a disminuir la velocidad para detenerse, pero al ver que uno de los agentes le apuntaba con el arma, decidió acelerar, según declaró ante la Justicia. Fue allí donde se desató el accionar que terminó con la vida del chico de 17 años.

La misma madrugada del 6 de agosto de 2020, oficiales superiores y funcionarios políticos como el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial, Lucas Mezzano y al ex comisario Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital, estuvieron al tanto de un plan criminal para encubrir el homicidio, que incluyó entre otras cosas, plantar un revólver para acusar a Blas y sus amigos, y así justificar la balacera que terminó con su muerte.

La sentencia original se había anunciado en un juicio oral y público que involucró a trece miembros de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron la pena máxima de prisión perpetua, tras ser hallados culpables del "homicidio calificado por ser integrantes de la fuerza, agravado por el uso de arma de fuego, y por la tentativa de homicidio" contra el resto de los amigos de Correas.

El resto de los policías recibió penas de entre dos años y medio condicional y casi cinco años de prisión, de acuerdo con la responsabilidad de cada uno en los hechos y en el encubrimiento del crimen. La agente Wanda Micaela Esquivel fue condenada a 3 años y 10 meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, a cuatro años y tres meses. Ambas estaban presentes junto a Gómez y Alarcón al momento de los disparos y participaron posteriormente en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas.

Mientras que el subcomisario Sergio Alejandro González recibió una pena de 4 años y 10 meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo fueron penados con 4 años y nueve y 8 meses, respectivamente, por no denunciar a tiempo lo ocurrido. Según confirmó Cadena 3, las condenas quedaron firmes.

En tanto, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue condenado a 4 años y 8 meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso, por mentir en su declaración, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años. Al mismo tiempo, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos.

A 5 años del crimen de Blas Correas: la mamá del joven asesinado pidió que "sigan las investigaciones hacia arriba"

En una fecha tan especial para la familia de Blas, su mamá, Soledad Laciar, ratificó la lucha por justicia y para que este tipo de casos de violencia institucional no ocurran “nunca más”.

Laciar destacó el trabajo de la fiscalía que permitió la ratificación de las penas por el juicio que se llevó a cabo, pero sostuvo que ahora la Justicia deberá determinar las responsabilidades políticas del caso. "Me da algo de paz. Siento que Blas, desde donde esté, puede descansar un poquito más tranquilo", afirmó en diálogo con el streaming La Voz En Vivo.

Ahora espera que se avance "con las responsabilidades políticas". Y denunció: "Se corrieron vistas para investigar a otros policías y funcionarios, y eso todavía no tiene respuesta. A mí me interesa saber qué tuvo que ver (el exministro de Seguridad) Mosquera, qué responsabilidad tuvo (el expolicía) Cumplido. No puede terminar todo con los que apretaron el gatillo".