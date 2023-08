A tres años sin Blas Correas, la familia va por la responsabilidad política: "Deben dar explicaciones"

La madre del adolescente asesinado en un caso de gatillo fácil y allegados celebraron una misa a tres años del hecho y tras las condenas a perpetuas que se dictaron en marzo contra tres policias.

“Sole no estás sola”; “Soledad, no estás sola”; “Justicia por Blas”, fueron las palabras más escuchadas este mediodía en la Iglesia Catedral de Córdoba, en la misa organizada por los familiares de Blas Correas, al conmemorarse tres años de su asesinato a manos de policías cordobeses en un control vehicular, la noche del 6 de agosto de 2020.

Soledad Laciar, su marido Ramiro; los hermanos de Blas, Juan, Martina y Milagros, los abuelos y amigos del adolescente asesinado en un caso de gatillo fácil y violencia institucional organizaron esta misa, y el arzobispo de Córdoba, Angel Rossi no dudó en disponer la ceremonia religiosa: “De esta, vamos a salir todos juntos. Gracias a todos por quererlo tanto a Blas, un montón de gente sin conocerlo. Gracias a todos, no los quiero nombrar de a uno, para no olvidarme de nadie, sería muy injusto olvidarme de alguien. Gracias a todos, veo sus caras acá, y les digo nuevamente gracias. Y a la Iglesia, gracias por abrirme las puertas para poder despedir a Blas”, agradeció Soledad desde el púlpito, abrazada por el arzobispo cordobés.

En marzo de este año por el homicidio de Blas y la balacera que recibieron cuatro amigos fueron condenados prisión a perpetua los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón; además otros nueve policías de distintos rangos medios fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y abandono de persona.

La misma madrugada del 6 de agosto de 2020, oficiales superiores y funcionarios políticos como el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial, Lucas Mezzano y al ex comisario Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital, estuvieron al tanto de un plan criminal para encubrir el homicidio, que incluyó entre otras cosas, plantar un revólver para acusar a Blas y sus amigos y así justificar la balacera que terminó con su muerte.

“Que se investigue a los políticos”

Tras la finalización del oficio religioso, Soledad Laciar le dijo a El Destape lo mismo que viene sosteniendo desde septiembre del año pasado, cuando comenzó el juicio a los 13 policías: “Acá hay responsables políticos, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alto rango que deben dar explicaciones sobre lo ocurrido esa madrugada en que asesinaron a Blas. La cadena de encubrimiento no fue una cosa de estos policías de calle. Ya pasaron tres años de la muerte de mi hijo y todavía no me respondieron quién puso en la calle a Gómez y a Alarcón con un arma. Esa respuesta no la tengo, los policías que mataron a mi hijo están presos y hablan de su inocencia en las redes. Pero alguien del Estado los armó y los puso en la calle; esa gente, esos funcionarios, deben dar explicaciones, deben rendir cuentas ante la Justicia”, reclamó Soledad Laciar.

El policía Gómez había sido separado de la fuerza y le habían quitado su pistola por haber encubierto a un violador serial en la localidad de La calera. Sin embargo, esa sanción fue levantada y el oficial volvió a patrullar armado. Mientras que Alarcón no aprobó el examen interno de tiro y estaba patrullando con su pistola reglamentaria la noche en que ambos dispararon contra el automóvil Fiat Argo en el que se conducía Blas. Los dos cabos primero Gómez y Alarcón fueron condenados a prisión perpetua.

Soledad Laciar le dijo a El Destape que “estos dos policías también son víctimas de un sistema que no funcionó. Están pagando sus responsabilidades, fueron juzgados y condenados. Pero lo hemos visto con el caso de Joaquín Paredes, que fue asesinado dos meses después por policías en paso Viejo y ahora están siendo juzgados; mañana va a haber otro Blas. Otro Joaquín; y otros Gómez y Alarcón que van a hacer lo que quieran”.

La madre de Blas reclamó que las autoridades involucradas en el encubrimiento del homicidio de su hijo sean juzgadas: “La causa contra los funcionarios recayó en la Fiscalía del Fuero Penal Económico Anticorrupción. Me reuní con el fiscal Franco Mondino y le dije que lo voy a estar observando, quiero que se haga Justicia con las pruebas sobradas que él tiene. Si hace las cosas bien vamos a saber toda la verdad. Que los responsables políticos del homicidio de mi hijo sean juzgados, también eso es Justicia por Blas”.

En la sentencia de marzo pasado, la Cámara 8ª del Crimen, resolvió investigar por diversas responsabilidades delictivas, aprovechando su condición de superioridad policial o cargo político, al actual legislador schiarettista (renovó su licencia) y ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera; a la jefa de Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti; al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica, Lucas Mezzano y al ex comisario Gonzalo Cumplido. Mosquera y su ex mano derecha Mezzano serán investigados por corrupción, por haber asignado un automóvil a Cumplido, para que presuntamente, guarde silencio sobre el encubrimiento en el crimen de Blas.

“Que el alma de Blas descanse”

Miguel “Pato” Laciar fue una estrella del Club Atlético Belgrano en los ’70. El abuelo iba a la cancha a alentar al Celeste de Alberdi con sus nietos Blas y Juan, pero el más fanático del fútbol era el adolescente. “Mi papá me pidió que hiciéramos esto, necesitamos hacer un cierre, que el alma de Blas descanse. La gente de la Catedral, el arzobispo Angel Rossi se portó muy bien, hizo todo lo posible para que la misa saliera como salió. Este es un buen momento para que (Martín) Llaryora y (Daniel) Passerini, tomen nota de que la violencia institucional sigue siendo una preocupación para nosotros y para la sociedad”, señala la madre de Blas.

Soledad dijo que “los abuelos, Juan, toda la familia, tenemos derecho a hablar de otras cosas; tratar de hacer nuestras vidas. Eso no quiere decir que vamos a olvidar a Blas; pero la misa de hoy sirvió para liberar un poco el alma de Blas”.