Furor por las cuatro familias de perfumes que marcan la temporada

Con el transcurso de los últimos meses del año, el sector de la perfumería renueva sus catálogos para dar espacio a composiciones de mayor profundidad, matices contrastantes y carácter sofisticado. De acuerdo con los análisis especializados, las fórmulas tradicionales dejan paso a mezclas donde conviven especias, maderas y extractos botánicos ideales para afrontar las reuniones y festejos que marcan el cierre del ciclo anual.

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Una de las técnicas más difundidas en este período es el layering o superposición de extractos, un método que posibilita fusionar dos o más referencias para construir un sello personal distintivo y adaptado a cada ocasión.

Las cuatro familias aromáticas predominantes y sus combinaciones

Para proyectar diferentes facetas del carácter a través de la elección olfativa, los expertos destacan cuatro grandes grupos de notas vigentes:

Gourmand sofisticado (Pistacho, café y vainilla): Los perfiles dulces evolucionan hacia opciones menos empalagosas mediante el uso de pistacho tostado, café espresso, ron y vainilla seca. Para equilibrar su intensidad y aportar ligereza, se sugiere superponerlos con almizcle blanco o aromas limpios (skin scents), logrando un resultado magnético y acogedor para las salidas nocturnas.

Ambarados y ahumados (Incienso, resinas y pachulí): Las notas profundas ganan terreno ante la baja térmica, evocando la calidez de la madera resinosa, el benjuí y el pachulí. Al añadir un toque superior de pimienta rosa o cítricos vibrantes se atenúa la densidad de la fórmula, proyectando una imagen enigmática, elegante y segura.

Los especialistas en perfume revelaron las claves de superposición de fragancias para potenciar la personalidad.

Frutas oscuras (Ciruela, mora e higo): Alejadas de los cítricos estivales, las opciones basadas en ciruela madura, mora silvestre e higo aportan matices jugosos y aterciopelados. Combinarlas con sándalo cremoso u oud suave equilibra el dulzor frutal con una estela contemporánea y audaz.

Frescura herbal (Matcha, té negro y lavanda): Como alternativa a los extractos densos, el té verde, el matcha cremoso, el chai y la lavanda destilada ofrecen una sensación pulcra. Su integración con notas de arroz, leche de macadamia o iris genera un acabado atalcado y equilibrado, ideal para entornos laborales y diurnos.

Cuáles son los perfumes ideales para salir de noche y qué notas de fragancias tienen que predominar

Los especialistas en perfumería recomiendan prestar atención a determinadas familias aromáticas y acordes específicos para garantizar que el aroma mantenga su presencia durante todo el evento. La vainilla continúa siendo uno de los componentes más versátiles y buscados dentro de las propuestas orientales y gourmand. Este ingrediente aporta una dulzura profunda que suele combinarse con maderas o flores blancas para equilibrar su intensidad.