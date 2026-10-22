Los especialistas en perfumes no dudan: “El aroma a vainilla podría ayudar a causar una buena impresión”

A la hora de preparar la imagen para una reunión laboral, una entrevista o un evento especial, la elección de la fragancia suele ser un detalle relegado frente al vestuario o las palabras. Sin embargo, especialistas en comunicación y perfumería coinciden en que el olfato desempeña un rol determinante en la forma en que nos perciben los demás.

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El tema cobró relevancia a partir de las declaraciones de Juanma Pincho, guardia civil capacitado en negociación y análisis de conducta por el FBI, durante su participación en el podcast de Uri Sabat. En ese espacio, el analista puso el foco en el poder del aroma a vainilla como un recurso para generar sensaciones agradables y acompañar la seguridad individual en un encuentro.

Los estudios dedicados al análisis de las fragancias señalan que las esencias dulces y avainilladas cuentan con una aceptación generalizada en diversos públicos. Lejos de considerarse una fórmula mágica de persuasión o convicción, la utilización consciente de este ingrediente actúa como un complemento del estilo propio y un potenciador del ánimo.

El efecto de este aroma varía según la manera en que los perfumistas lo equilibran con otros ingredientes:

Combinaciones secas y elegantes: Al cruzarse con maderas, almizcles o notas salinas, la fragancia pierde su matiz goloso y adquiere un perfil sobrio.

Formatos frescos y florales: La presencia de jazmín, bergamota o flores de azahar aporta luminosidad y ligereza a la composición.

Perfiles gourmand: Los acordes acompañados por caramelo, frutos secos, azúcares o haba tonka intensifican la calidez del perfume.

Crème Vanille (de Le Monde Gourmand) integra albaricoque, orquídea avainillada, crema batida y azúcar moreno.

Opciones y variedades para cada ocasión

La industria de la perfumería ofrece alternativas que exploran la vainilla desde ángulos disímiles, adaptándose a gustos y momentos específicos:

Propuestas cálidas y cremosas: Crème Vanille (de Le Monde Gourmand) integra albaricoque, orquídea avainillada, crema batida y azúcar moreno, mientras que Vanilla 28 (de Kayali) combina vainilla de Madagascar, tonka, pachulí y ámbar.

Acordes florales con profundidad: Alien Goddess (de Mugler) equilibra la bergamota italiana y el jazmín Grandiflorum con un fondo de vainilla Bourbon.

Alternativas salinas y de autor: Bosca Vanilla (de Guerlain) escapa del dulzor tradicional mezclando notas marinas de madera a la deriva, siempreviva y acordes yodados. Por su parte, Vanilla Powder (de Matière Première) cruza la vainilla con coco, palo santo y almizcles blancos.

Aromas especiados y de intensidad envolvente: Rare Eau de Parfum (de Rare Beauty) combina pistacho, caramelo, jengibre y sándalo; Devotion Eau de Parfum Intense (de Dolce & Gabbana) incorpora flor de azahar y avellana; y Zafferano (de Acqua di Parma) ubica la nota en segundo plano tras una apertura cítrica con azafrán.

En definitiva, prestar atención al perfil olfativo permite experimentar con un detalle sutil del cuidado personal, evaluando de qué forma cada fragancia acompaña las sensaciones y la proyección en el día a día.