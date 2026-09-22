Sorpresa por los 5 perfumes que te hacen más atractivo para una cita, según la ciencia

Oler bien trasciende la higiene personal: la elección de una fragancia al finalizar la rutina de cuidado diario puede influir en la autopercepción, reducir el estrés y transmitir seguridad. En el ámbito de los encuentros personales, el impacto del aroma resulta determinante, ya que el atractivo trasciende la apariencia física e involucra estímulos sensoriales que condicionan la primera impresión.

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Un trabajo publicado en el International Journal of Research, denominado "The Science of Attraction: Are There Scents That Make You More Appealing?", concluye que el perfume impacta de manera directa en la percepción ajena al activar el subconsciente, despertando emociones e instintos de forma inmediata.

Según la investigación, existen fragancias capaces de alterar el estado de ánimo, aumentar la seguridad de quien las lleva e incluso potenciar las feromonas naturales del cuerpo, dejando una huella perdurable en la memoria del interlocutor.

Las notas aromáticas que potencian la atracción y sus exponentes

El informe distingue cinco familias de aromas que contribuyen a proyectar una imagen sólida y atractiva durante un encuentro, junto con opciones recomendadas según el momento de uso:

Vainilla: Aporta sensaciones de calidez, confort e intimidad. Su perfil dulce invita a la proximidad física sin resultar empalagoso. Un ejemplo idóneo para el día o la noche es Tom Ford Tobacco Vanille .

Sándalo y notas amaderadas: Transmiten elegancia, solidez y un matiz misterioso. Son aromas atemporales asociados a la estabilidad y la fuerza, presentes en fragancias como Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Absolu (apto para uso diurno y nocturno).

Un informe científico distinguió cinco familias de aromas que contribuyen a proyectar una imagen sólida y atractiva.

Cítricos y acordes frescos: Evocan vitalidad, limpieza y energía, siendo ideales para citas de día o épocas calurosas. Se destaca Dolce & Gabbana Pour Homme .

Lavanda: Aporta un estilo clásico, orden y serenidad. El estudio la ubica entre las mejores opciones para despertar interés y simpatía, con exponentes diurnos como L'Eau d'Issey pour Homme Solar Lavender de Issey Miyake.

Almizcle: Vinculado a la sensualidad y la calidez de la piel limpia, esta nota imita los componentes de las feromonas humanas. Una propuesta pensada para la noche es Gucci Guilty Pour Homme Parfum.

Pautas de uso para prolongar la fijación

El análisis remarca que la eficacia de una fragancia radica en la moderación y la elección adecuada según la ocasión, la estación del año y el perfil del usuario.

Para optimizar su durabilidad, se aconseja aplicar el producto sobre la piel limpia y humectada, preferentemente luego de la ducha, en los puntos de pulso, como el cuello y las muñecas, donde el calor corporal favorece la difusión progresiva del aroma.