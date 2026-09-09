Desde la perspectiva del diseño de perfumes, la llegada del buen tiempo representa una oportunidad para la experimentación. La marcada variabilidad climática y la diversidad de prendas características de la transición hacia los meses cálidos impulsan a no restringir las preferencias a un único grupo aromático. Las principales firmas del sector captaron esta dinámica y desplegaron propuestas con una pronunciada diversidad olfativa.

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A la par, la conducta de los consumidores más jóvenes transformó las pautas habituales al momento de perfumarse. Si en períodos previos la primavera se vinculaba en forma casi exclusiva a composiciones livianas, verdes o florales, la actualidad abrió espacio a fórmulas cálidas, potentes y envolventes. Las aguas de colonia tradicionales coexisten hoy con los elixires y extraits de parfum, opciones con mayor porcentaje de concentración y permanencia sobre la piel.

¿Qué notas y fragancias son tendencia para la primavera y el verano?

La particularidad de este período radica en la convivencia de elementos refrescantes —como la menta, la bergamota, el limón, la lavanda o la salvia— con ingredientes especiados, maderas profundas, resinas de incienso y acordes de cuero. El mercado ofrece alternativas marcadas por el juego de opuestos.

En ese abanico de lanzamientos se observan desde la impronta sumamente fresca de opciones como Y Iced Cologne de Yves Saint Laurent, Aire Sutileza Elixir de Loewe o Buongiorno Al Bacio de Acqua di Parma, hasta la calidez envolvente de creaciones como Velvet Crystal Smoke de Dolce & Gabbana o Magico Safrano de New Notes.

Un matiz singular en las composiciones actuales es la presencia de toques espirituosos o ahumados, históricamente reservados para las épocas de bajas temperaturas, que ahora ganan terreno en pleno inicio de temporada:

Notas de whisky: presentes en propuestas como Forever Wanted Absolu de Azzaro.

Acordes de absenta: incorporados en ediciones especiales como 212 VIP Black Cab de Carolina Herrera.

Ocho alternativas destacadas para renovar el aroma personal

Loewe - Aire Sutileza Elixir (Eau de parfum)

Una alternativa que equilibra vitalidad e intensidad. Inicia con toques frutales de pera, bergamota y cítricos, abriendo paso a un centro floral de azahar, jazmín sambac y magnolia. Su cierre en piel combina vetiver, sándalo y almizcle, integrando el Loewe Accord, una nota identitaria desarrollada por la especialista Nuria Cruelles.

Acqua di Parma - Buongiorno Al Bacio (Eau de parfum)

Concebida por la perfumista Olivia Giacobetti, la fórmula evoca el amanecer en el Mediterráneo. Integra bergamota de Calabria, romero, petitgrain y angélica, contrapesados por una base serena de cedro, maderas blancas e incienso.

Acqua di Parma - Buongiorno Al Bacio (Eau de parfum).

Azzaro - Forever Wanted Absolu (Parfum)

Estructurado sobre un dúo concentrado de esencias de incienso que aportan resplandor y densidad. En el centro emerge la calidez de un acorde de whisky, culminando en tonos ambarinos y matices de vainilla de Madagascar ahumada.

Carolina Herrera - 212 VIP Black Cab (Eau de parfum)

Edición limitada inspirada en el pulso urbano de Nueva York. Elaborada por Juliette Karageuzoglou y Carlos Benaim, fusiona una salida de piña jugosa, un corazón de caramelo dulce y un fondo de pachulí enmarcado por el toque enigmático de la absenta.

YSL Beauty - Y Iced Cologne (Eau de toilette intense)

El diseñador aromático Dominique Ropion reinterpreta la estructura clásica de la familia fougère mediante un enfoque glacial. La incorporación de la molécula Arctical TM potencia los rasgos aldehídicos y acentúa la frescura de la menta sobre la piel.

Creed - Wild Vetiver (Eau de parfum)

Remite a la vegetación de los jardines británicos. La salida reúne bergamota, pimienta rosa y bayas de Timur, enlazándose con un centro de rosa centifolia y geranio. La base amaderada se sostiene en la presencia del vetiver y el cedro.

Dolce & Gabbana - Velvet Crystal Smoke (Eau de parfum)

Propuesta que contrapone notas minerales e incienso con el perfil dulce del anís estrellado. Su evolución posterior deriva hacia matices resinosos sostenidos por el pachulí y el bálsamo de abeto.

New Notes - Magico Safrano (Extrait de parfum)

Perteneciente a la línea Modern Liquid, es una creación oriental intensa donde el azafrán actúa como eje central. Reúne matices de lirios del valle con el carácter de la nuez moscada, el haba tonka y la pimienta rosa.