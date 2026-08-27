Perfumes solares, la tendencia que promete ser furor de cara a la primavera

Hay recomendaciones claves de aplicación y la consolidación de los perfumes solares más allá del verano.

Los perfumes solares se posicionaron como la tendencia estrella en perfumería para el verano, buscando transmitir la sensación de calor, arena y brisa marina sin ser, en realidad, un fotoprotector. La idea principal es recrear esa atmósfera estival mediante combinaciones olfativas que resultan luminosas y envolventes, pensadas para vincular la fragancia con recuerdos de vacaciones y momentos al aire libre.

Este concepto funciona más como una imagen olfativa que como una categoría formal dentro de la perfumería. Los especialistas combinan distintas materias primas para sugerir la idea de piel cálida, crema tras el baño y relax veraniego. Por eso, aunque dos perfumes solares puedan sonar totalmente diferentes, comparten la intención de evocar el verano y generar una sensación de proximidad en la piel.

Dentro de la paleta de ingredientes más comunes se destacan el coco y la vainilla, que aportan facetas cremosas y cálidas; los almizcles, que sugieren una piel limpia y suave; flores blancas como el jazmín o el tiaré que suman sensualidad; y los cítricos que aportan frescura y brillo. Además, las notas lactónicas y salinas ayudan a recrear la textura de lociones y el aire marítimo que caracteriza al verano.

Es fundamental aclarar que un perfume solar no protege frente a la radiación ultravioleta. Su denominación remite únicamente a un recuerdo olfativo; por lo tanto, nunca debe reemplazar al protector solar. La Comisión Europea y otros organismos internacionales advierten que ciertos componentes de las fragancias pueden sensibilizar la piel, por lo que algunos alérgenos deben figurar obligatoriamente en el etiquetado.

Los perfumes solares son una nueva tendencia para oler a sol sin recurrir a perfumes sintéticos.

Si pensás exponerte al sol, lo recomendable es aplicar el fotoprotector indicado y reservar el perfume para momentos o zonas de la piel que no estén expuestas. Algunas notas sintéticas pueden aumentar el riesgo de irritación bajo la radiación solar. Por eso, es importante seguir siempre las instrucciones del producto y, en caso de piel sensible, probar primero en una pequeña área para evitar reacciones adversas. También existen opciones más naturales para quienes prefieren evitar componentes sintéticos.

Las claves de estas fragancias

Las familias olfativas marcan el carácter de estas fragancias: el coco y la vainilla construyen una piel dulce y cremosa; los cítricos abren con una salida fresca y brillante; las notas salinas recuerdan al mar; y los fondos amaderados aportan estructura para que la fragancia no resulte empalagosa. Los almizcles, por su parte, mantienen la sensación de limpieza y calidez sobre la piel.

El fenómeno de los perfumes solares fue más allá de la temporada estival: hoy existen versiones ligeras, densas, mezclas para superponer y mists inspirados en playas y selvas exóticas. Las marcas comerciales lanzan propuestas que apelan no solo a la memoria sensorial sino también al estado de ánimo, buscando que la fragancia acompañe durante todo el año y no solo en verano.