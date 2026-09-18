Sigmund Freud, padre del psicoanalismo, sobre los hijos: "No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre"

La frase de Sigmund Freud sintetiza un pilar central de su obra respecto a la niñez, la vulnerabilidad y la búsqueda incesante de resguardo. En su célebre ensayo El malestar en la cultura, el pensador vincula la vivencia del niño al descubrir su propia fragilidad con el intento posterior de hallar un referente poderoso capaz de brindar estabilidad frente a lo incontrolable.

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Desde esta mirada, el amparo paterno trasciende la mera defensa física: constituye un sostén emocional fundamental para percibir el entorno como un espacio menos amenazante, erigiendo al adulto que acompaña y establece límites como una guía determinante a lo largo del tiempo. "No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre", es la frase del padre del psicoanálisis.

El punto de partida del planteo freudiano es la indefensión constitutiva de los primeros años. El niño es pequeño, depende enteramente de otros para alimentarse y cuidarse, y aún no cuenta con herramientas para responder por sí mismo ante los riesgos cotidianos. Enfermedades, la oscuridad o eventuales amenazas externas adquieren proporciones desmedidas en la mente infantil.

Frente a ese escenario, la figura protectora adquiere un peso psicológico determinante. No precisa ser perfecta ni invulnerable; basta con que su presencia comunique la idea de que no se está a solas frente al peligro. Ese respaldo promueve una sensación de confianza básica necesaria para el desarrollo de la psique.

Análisis enfocados en la salud mental, como el material divulgado por Auckland Therapy, amplían este concepto al destacar que el rol paterno aporta contención física y afectiva, resguarda el vínculo materno-filial y configura un entorno estable. Esta función no se limita a responder ante emergencias:

Acompañamiento en el crecimiento: Ayuda al niño a tolerar las frustraciones, asimilar normas y explorar el mundo exterior.

Figura de apego: La teoría del apego destaca que una relación firme es crucial para la maduración, posicionando al padre como un referente afectivo indispensable.

Impulso hacia la independencia: Cuidar no significa aislar de las dificultades. La verdadera protección acompaña la separación progresiva de la madre, ofreciendo un entorno seguro al cual regresar mientras se adquiere autonomía para sortear obstáculos.

La figura protectora adquiere un peso psicológico determinante en los infantes, según Freud.

La proyección de la figura paterna hacia lo espiritual

La interpretación recogida en Stephen Hicks Org expone la conexión más relevante del análisis freudiano: cómo la dependencia infantil ante una autoridad tutelar se extiende en la adultez. Cuando la persona enfrenta pérdidas, enfermedades o la incertidumbre del destino, tiende a reexperimentar la sensación de desamparo original.

Freud argumenta que las religiones responden en parte a este requerimiento psicológico. La divinidad se convierte simbólicamente en una figura celestial capaz de resguardar al individuo ante las fuerzas que no puede dominar, señalando la raíz afectiva de la necesidad de creer en una autoridad superior.

Aportes provenientes del análisis sobre la maternidad agregan una escala moral a la discusión, remarcando que la permanencia y el afecto de los padres implican compromiso y responsabilidad, mientras que el abandono deja huellas profundas en la estructura social y emocional del hijo.

En definitiva, la máxima de Sigmund Freud apunta a una necesidad primaria: disponer durante los años formativos de alguien que transmita serenidad y auxilie en la lectura de un mundo complejo. Proteger no implica suprimir el miedo, sino enseñar que existen lazos capaces de sostener al individuo mientras construye sus propias herramientas para desenvolverse.