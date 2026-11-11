Cuando se acercan los meses cálidos y el descanso de verano, las costas de Brasil se posicionan de manera indiscutida entre las opciones más elegidas por los viajeros argentinos. Sin embargo, al momento de armar las valijas con los más pequeños del hogar, la elección del destino requiere priorizar factores específicos como el oleaje, la infraestructura de servicios, la tranquilidad de las mareas y la comodidad para el traslado.

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Una selección detallada de los cinco enclaves playeros más destacados a lo largo del litoral brasileño reúne las condiciones ideales para vacacionar en familia, combinando naturaleza, seguridad y propuestas recreativas para todas las edades.

Los cinco destinos de Brasil que son perfectos para descansar en familia

1. Florianópolis (Santa Catarina): el clásico preferido del sur

Conocida popularmente como la "Isla de la Magia", la capital catarinense representa uno de los destinos predilectos del turismo regional gracias a su amplia infraestructura y su diversidad de paisajes.

Para quienes vacacionan con niños pequeños, la zona norte resulta la alternativa más recomendada debido a la ausencia de corrientes intensas:

Playa de Daniela: Destaca por su franja de arena clara y un mar completamente calmo, templado y sin olas.

Jurerê Internacional: Combina la misma tranquilidad acuática con un desarrollo urbano sofisticado, paradores de primer nivel y servicios integrales para toda la familia.

2. Bombas y Bombinhas (Santa Catarina): ritmo sereno y mar esmeralda

Ubicadas a pocos kilómetros al norte de la isla principal, estas localidades vecinas integran una península privilegiada caracterizada por una densa vegetación verde y bahías resguardadas.

Al tratarse de un entorno de escala más humana y ritmo apacible, resulta perfecto para escapar del bullicio de las grandes urbes. Sus aguas cristalinas de escasa profundidad en la orilla ofrecen un escenario sumamente seguro para el baño infantil y la práctica inicial de esnórquel a poca distancia de la costa.

Bombinhas es perfecto para escapar del bullicio de las grandes urbes.

3. Río de Janeiro (Ipanema y Barra da Tijuca)

La icónica "Cidade Maravilhosa" ofrece opciones urbanas y modernas aptas para disfrutar en familia sin resignar comodidad:

Ipanema: En sus sectores más próximos al barrio de Leblón, la dinámica social adopta un perfil sumamente familiar, con puestos de refrescos y zonas de recreación sobre la arena.

Barra da Tijuca: Situada en el sector oeste, cuenta con extensas franjas de arena dorada, avenidas amplias y complejos hoteleros con servicios completos, garantizando un ambiente espacioso y calmo.

4. Arraial do Cabo (Río de Janeiro): la Región de los Lagos

Situado en un antiguo asentamiento de pescadores, este rincón de la Región de los Lagos deslumbra por sus arenales blancos y sus aguas de transparencia singular, con tonalidades que oscilan entre el turquesa y el azul profundo.

Además de los paseos en barco en condiciones de navegación muy seguras, el destino dispone de sectores resguardados donde los chicos pueden nadar y contemplar la fauna marina a simple vista.

5. Búzios (Río de Janeiro): el refugio de la Praia da Ferradura

A pocas horas de la capital fluminense, la península conserva un espíritu cosmopolita y relajado. Entre sus más de veinte opciones costeras, la Praia da Ferradura sobresale como un imperdible familiar: se trata de una ensenada con forma de herradura que frena los vientos oceánicos, generando un espejo de agua extraordinariamente quieto y templado, ideal para actividades recreativas como paseos en kayak o hidropedales.