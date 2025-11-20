4 eventos gratis para hacer en CABA durante el fin de semana largo.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se acerca y, aunque muchos aprovechan para viajar, no siempre es posible hacer una escapada. Si te quedás en la Ciudad de Buenos Aires, la agenda cultural porteña está llena de propuestas gratuitas, variadas y pensadas para disfrutar en familia o con amigos. Desde festivales gastronómicos y celebraciones culturales hasta actividades al aire libre y recorridos literarios, este finde XXL ofrece planes para todos los gustos y bolsillos.

Eventos gratis para hacer en CABA el fin de semana largo

Este fin de semana largo es la Noche de las Librerías.

Devconnect Argentina

Del lunes 17 al sábado 22, La Rural se convierte en el epicentro global para quienes quieren conocer cómo la tecnología blockchain está transformando el mundo. La primera Feria Mundial de Ethereum llega por fin a la Argentina de la mano de la Ethereum Foundation, que eligió a Buenos Aires como sede por su comunidad tech en crecimiento. Habrá charlas, espacios interactivos y actividades enfocadas en stablecoins, identidad digital on-chain, DeFi, redes sociales descentralizadas y videojuegos basados en blockchain. Una oportunidad ideal para quienes quieren entender cómo funcionan las finanzas digitales del futuro. La cita es en Av. Santa Fe y Thames, en pleno Palermo.

Experiencia Gospel

El lunes 24, de 11 a 20.30, la Av. Diagonal Norte se transformará en un corredor cultural que va desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Música en vivo, danza, teatro, poesía, pintura y propuestas gastronómicas se combinan en un evento que celebra la cultura gospel en todas sus expresiones. Habrá cuatro escenarios distribuidos a lo largo de la avenida y distintos espacios para actividades simultáneas. Si el clima no acompaña, el encuentro se reprograma para el domingo 30. Una propuesta ideal para pasar el día disfrutando del arte al aire libre.

Festival del Sándwich

El sábado 22 y domingo 23, de 12 a 23, el Hipódromo de Palermo será sede de un festival que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y universales: el sándwich. Con más de 200 variedades en 40 puestos y food trucks, el evento reúne recetas típicas de distintos países, versiones de autor y las creaciones virales del momento. Es una oportunidad para recorrer sabores del mundo sin moverte de Buenos Aires, en un entorno ideal para ir con amigos o en familia.

Noche de las Librerías

El sábado 22, desde las 18 y hasta la 1 de la mañana, la clásica Av. Corrientes entre Callao y Cerrito volverá a llenarse de lectores y propuestas culturales. Habrá seis escenarios con charlas, presentaciones, debates, música en vivo y actividades especiales. Además, las librerías ofrecerán descuentos y promociones. Este año se suman nuevos circuitos en barrios como Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Belgrano, Caballito y Liniers, entre otros. Una noche pensada para recorrer la ciudad a través de los libros.