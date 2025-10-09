Impulso al trabajo y a la producción: Kicillof participó de la 62° Fiesta Nacional de la Flor

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el jueves la 62° Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. En este marco, se conmemoró también el 66° aniversario del municipio, y se entregaron reconocimientos a personalidades destacadas.

En ese marco, el mandatario provincial destacó en el acto: "El municipio logró construir una de las fiestas más importantes e innovadoras de la Argentina; lo que convirtió a Escobar en un lugar de referencia, generando nuevas perspectivas y un mejor futuro para miles de vecinos y vecinas”. “Esto es lo que no comprenden los amantes de la motosierra: aquí la inversión de la Provincia y del distrito sirven para acompañar a los emprendedores y a los productores que generan empleo”, sostuvo el gobernador.

Y así también añadió: “Para entenderlo no hace falta recurrir a ninguna teoría económica; hace falta estar presente, recorrer y escuchar cuáles son los problemas y las necesidades que tiene nuestro pueblo”. “Eso es lo que vamos a defender también el próximo 26 de octubre: una forma de hacer política que no esconde los problemas debajo de la alfombra, sino que da la cara y puede mirar a los ojos a todos los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.

Más eventos culturales, más trabajo

Acá participan 120 viveristas y productores florícolas de todo el país; en tanto, posee un espacio para la exposición de más de 350 emprendedores. El evento se desarrollará hasta el 12 de octubre y cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, a través de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “Agradecemos el acompañamiento del Gobierno bonaerense para ayudarnos a realizar esta fiesta tan importante para Escobar: este espacio visibiliza a los productores, genera fuentes de trabajo, mueve la economía regional y apoya al turismo local”.

Producción y trabajo

A menos de 18 días de las elecciones legislativas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei, calificándolo de "vendepatria" y acusándolo de "regalar y rifar el trabajo argentino". El mandatario recordó los resultados del 7 de septiembre, cuando los votantes reclamaron un cambio en la política económica implementada por la Casa Rosada. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue en Estados Unidos buscando un respaldo financiero que le permita al Gobierno enfrentar el 26 de octubre.

"Como presidente de los argentinos, Milei debe proteger el trabajo y la industria nacional y modificar esta política económica que destruye la producción y pone en riesgo nuestro futuro. Lo señalamos en septiembre y no nos escuchó. Hagámoslo de nuevo el 26 con Fuerza Patria", publicó Kicillof en X.