El crudo posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa tras el documental: “Los rugbiers nunca pidieron perdón”

En los últimos días tuvo lugar el estreno de la serie-documental "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa", la cual está producida por Netflix y relata el asesinato de Fernando Báez Sosa, cometido por un grupo de "rugbiers" a la salida del boliche "Le Brique", de la ciudad costera de Villa Gesell. Bajo este marco, la cuenta Justicia por Fernando Báez Sosa, administrada por la madre de Fernando, Graciela Sosa, se pronunció en redes sociales acerca del comportamiento que los asesinos de su hijo tuvieron a lo largo de estos años: "Los rugbiers nunca pidieron perdón", expresó.

En un crudo posteo realizado en sus redes sociales, la madre de la víctima apuntó contra los rugbiers, señalando el accionar que tuvieron para atacar a su hijo. "Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan", así inicia la publicación que Sosa llevó a cabo en la red social Facebook.

Continuando con el reproche por la forma en que los asesinos atacaron a su hijo, la mujer sostuvo: "No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando".

Finalmente, Graciela criticó duramente el intento que los criminales tuvieron de seguir con su vida normal al poco tiempo de haber perpetrado el asesinato, al respecto dijo: "Mandaron mensajes donde ratifican que sabían que había muerto. Comieron hamburguesas. Planeaban las juntadas del día siguiente. Querían drogas y alcohol. Querían seguir sus vidas como si nada hubiese pasado. Acusaron a un inocente para desviar la investigación. Nunca pidieron perdón".

La figura clave del caso Báez Sosa que fue omitida del documental

A pocos días del estreno de la serie de Netflix que relata los acontecimientos del crimen de Fernando Báez Sosa, la producción ya cuenta con algunas polémicas: una de las que generó más revuelo fue la ausencia en el documental de Virginia Pérez Antonelli, la joven que asistió a Fernando y le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que el joven perdiera la vida por la brutal golpiza que le propiciaron los rugbiers.

Ante esta situación, Pérez Antonelli se expresó en sus redes sociales y apuntó contra los encargados de llevar adelante la serie-documental.

En su posteo realizado en la red social X (antes Twitter) la joven puso en tela de juicio el enfoque que toma el documental, haciendo alusión a que prefirieron poner la palabra de los rugbiers y no la de ella, que intentó salvar la vida de Fernando.