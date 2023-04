Qué pasa si tengo que trabajar el feriado del 1º de mayo

El 1° de Mayo es un feriado inamovible en Argentina.

El Día Internacional del Trabajador, que se celebra el 1º de mayo, es una conmemoración en honor a Los Mártires de Chicago de 1886. En Argentina, esta fecha se considera un feriado inamovible. Por eso en este artículo te contamos más detalles acerca de cuándo y cómo se paga el salario correspondiente a este día feriado en caso de que trabajes.

1° de Mayo: ¿cómo se cobra?

El Día del Trabajador del 2023 cae el día lunes y, como se trata de un feriado inamovible, el mes comenzará con un fin de semana largo. Para estos días feriados, se aplican las mismas normas que se establecen para el descanso dominical. Si el trabajador trabaja en este día, el empleador deberá pagar una remuneración adicional del 100 por ciento sobre la habitual.

En cambio, los días no laborables no se contabilizan de la misma manera. El empleador puede optar por trabajar o no y, en caso de hacerlo, no está obligado a pagar una remuneración adicional a los trabajadores. En Argentina, los días no laborables incluyen las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, el Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

¿Qué se conmemora el 1° de Mayo?

El Día Internacional del Trabajador se celebra anualmente el 1° de mayo, en conmemoración de la represión violenta sufrida por los trabajadores en la fábrica McCormick de Chicago en el año 1886. Los obreros, que protestaban por sus derechos laborales, fueron brutalmente reprimidos, resultando en la ejecución de varios sindicalistas anarquistas. Durante ese período, los trabajadores de la ciudad estadounidense podían verse obligados a cumplir jornadas laborales que llegaban a extenderse por hasta 18 horas. En ese contexto, la "Noble Orden de los Caballeros del Trabajo" se convirtió en la organización sindical más importante para la mayoría de los asalariados.

Los obreros iniciaron una campaña para reducir la jornada laboral a ocho horas, pero la cámara de empresarios rechazó su propuesta, lo que llevó a los obreros a declararse en huelga. A pesar de los intentos de los trabajadores por negociar con la fábrica McCormick, ésta se negó a aceptar el cambio, lo que generó que los trabajadores se manifestaran en las afueras de la fábrica para mostrar su descontento.

El 1° de mayo de aquel año, las fuerzas represoras sofocaron violentamente la protesta, causando miles de muertes y heridos. Los días siguientes, los obreros volvieron a manifestarse, pero la empresa respondió con más violencia. El hecho tuvo gran repercusión internacional y generó una oleada de indignación. Fue en la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 33 años después, en 1919, donde se aprobó la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Este evento fue el punto de partida para la conmemoración del 1° de mayo como el Día del Trabajador, en el que los obreros reafirman sus derechos y su solidaridad mutua.