Feriados en Argentina: cuántos fines de semana largo quedan en 2026

A poco más de dos meses de terminar el año, muchas personas ya empiezan a organizar escapadas y vacaciones para aprovechar los últimos descansos de 2026. El calendario de feriados en Argentina todavía contempla fines de semana largos en noviembre y diciembre, aunque una situación particular mantiene la atención puesta en el anteúltimo mes del año: la posible visita del papa León XIV al país.

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El Gobierno nacional oficializó un esquema de feriados especiales para acompañar la visita del pontífice, prevista inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, las dudas sobre su viaje por cuestiones de salud abrieron un interrogante: ¿qué pasará con los feriados si finalmente no viene a la Argentina? Por el momento, no hubo ninguna modificación oficial del calendario establecido por el Decreto 1103/2026.

Feriados en Argentina: cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Después del fin de semana largo de octubre, quedan tres fines de semana largos previstos en el calendario nacional para lo que resta de 2026. Son los siguientes:

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23.

tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: cuatro días de descanso, con el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

cuatro días de descanso, con el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: tres días de descanso por Navidad.

Estas fechas corresponden al calendario nacional. Los feriados provinciales y municipales pueden sumar jornadas adicionales según la jurisdicción.

A estos descansos se agrega el esquema especial de noviembre por la visita del Papa, que contempla jornadas diferentes según el distrito. Por eso, el calendario puede ofrecer más días consecutivos sin actividad laboral en determinados lugares del país.

Qué pasa con los feriados de noviembre si el papa León XIV no viene a la Argentina

El Gobierno formalizó los feriados especiales mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La norma establece tres fechas diferenciadas:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El esquema se definió para facilitar la organización de las actividades oficiales y religiosas previstas durante la visita del pontífice. Sin embargo, la evolución del estado de salud de León XIV puso en duda la realización de la gira latinoamericana, aunque hasta ese momento no anunciaron de manera oficial su cancelación.

Calendario de feriados.

La clave es que una eventual suspensión del viaje no elimina automáticamente los feriados. Para cambiar las fechas o dejarlas sin efecto, el Gobierno debe adoptar una nueva medida oficial. Hasta que eso ocurra, el esquema establecido por decreto continúa vigente.

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué feriados quedan en diciembre

El próximo fin de semana largo del calendario nacional será el del 21 al 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Después llegará el descanso de cuatro días de diciembre, que incluirá el lunes 7 como jornada no laborable con fines turísticos y el martes 8 como feriado nacional.

Navidad también permitirá un descanso de tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.

Mientras tanto, los feriados especiales de noviembre dependen de una situación distinta: la visita del Papa. Si bien su eventual suspensión genera dudas, la referencia para organizar viajes, actividades y compromisos laborales sigue siendo el calendario oficial vigente, hasta que se publique una modificación.