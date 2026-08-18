Feriado del 12 de octubre: cómo lo llama ahora el Gobierno de Milei y qué pasó con el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

El calendario de feriados nacionales tendrá un cambio de denominación que va mucho más allá de una cuestión de nombres. El Gobierno de Javier Milei decidió que el 12 de octubre vuelva a llamarse “Día de la Raza”, desterrando oficialmente la expresión “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” que se utiliza desde el año 2010.

La modificación ya quedó reflejada en el calendario oficial y de alguna manera representa un retroceso a la medida implementada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el que se buscó reemplazar el concepto de “raza” por una mirada vinculada con la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Más allá de la discusión sobre el nombre, la fecha continuará siendo feriado nacional y en octubre del 2026 permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.

Por qué cambia el nombre del feriado del 12 de octubre

El “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” había sido establecido en 2010 con el objetivo de promover una reflexión histórica sobre la llegada de los europeos a América, el proceso de colonización y el reconocimiento de las distintas culturas que conforman la identidad argentina.

La denominación “Día de la Raza” había sido reemplazada precisamente por las connotaciones discriminatorias asociadas al concepto de raza. También se modificó con la intención de que el foco esté puesto en la diversidad y en el diálogo intercultural.

Sin embargo, durante la gestión de Milei comenzó a recuperarse progresivamente la denominación anterior. Desde el 2024, en las comunicaciones oficiales comenzaron a referirse al 12 de octubre como “Día de la Raza”.

La decisión generó críticas en distintos sectores sociales y académicos, quienes consideran que volver a denominar el día por su nombre anterior implica un retroceso en la manera de abordar la historia y la relación con los pueblos originarios.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El cambio de denominación no modifica el carácter de feriado del 12 de octubre. Este año la fecha caerá lunes, por lo que se formará un fin de semana largo desde el sábado 10 hasta el lunes 12 inclusive.

Después del feriado del 17 de agosto, el calendario nacional tendrá un período extenso sin nuevos días de descanso. De hecho, septiembre no contará con feriados nacionales, por lo que el próximo fin de semana largo llegará recién en octubre.

Más adelante, el calendario tendrá otros fines de semana largos: el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional en noviembre y Navidad en diciembre.