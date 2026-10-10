Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los trenes, colectivos y servicios en el AMBA

El feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural modificará el funcionamiento del transporte público y de distintos servicios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural modificará el funcionamiento del transporte público y de distintos servicios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante la jornada, los colectivos y el subte circularán con horarios especiales, mientras que varias líneas de trenes permanecerán sin servicio por obras ferroviarias.

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A su vez, las oficinas públicas, las escuelas y diversas dependencias administrativas porteñas estarán cerradas. En cambio, los hospitales mantendrán sus guardias y los servicios de emergencia funcionarán durante las 24 horas.

Cómo funcionarán los colectivos y el subte el lunes 12 de octubre

Los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circularán con el cronograma habitual de los días feriados. Esto implica una frecuencia menor que la de una jornada laboral, aunque los intervalos dependerán de cada empresa y recorrido.

Por ese motivo, quienes tengan previsto trasladarse durante el fin de semana largo deberán contemplar posibles demoras, especialmente si necesitan combinar distintas líneas para llegar a destino.

El feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural modificará el funcionamiento del transporte público y de distintos servicios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El subte y el Premetro, por su parte, prestarán servicio entre las 8 y las 22. Los horarios y las frecuencias específicas podrán variar según la línea, por lo que se recomienda consultar la información oficial antes de viajar.

Ecobici también estará disponible durante el feriado, con distintas modalidades de pases, entre ellas las opciones de viaje único, diario y mensual, además de las alternativas turísticas.

Qué trenes no funcionarán durante el feriado

El principal cambio en el transporte ferroviario afectará a los usuarios de las líneas Sarmiento y Mitre, debido a trabajos programados en las vías. Según la información difundida por Trenes Argentinos, todos los ramales de la línea Sarmiento estarán interrumpidos desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre inclusive. La medida alcanza al servicio entre Once y Moreno y al ramal Merlo-Lobos. La reanudación está prevista para el martes 13.

En la línea Mitre también habrá interrupciones. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán sin servicio desde el viernes 9 hasta el lunes 12 inclusive, mientras que el ramal Tigre tendrá modificaciones en sus últimos servicios del viernes y en los primeros del sábado.

El resto de los recorridos ferroviarios funcionará de acuerdo con los cronogramas previstos para el feriado.

Hospitales y servicios de emergencia: qué estará abierto

Durante el lunes 12 de octubre, los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires mantendrán activas sus guardias y áreas críticas. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también trabajará durante las 24 horas a través de la línea 107.

En cambio, permanecerán cerrados los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), los Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (CEMAR) y los Centros de Diagnóstico Porteños. La línea 147 atenderá de 8 a 14 para brindar orientación y gestionar turnos.

Las emergencias vinculadas con la Policía y los Bomberos de la Ciudad se atenderán a través del 911. También continuarán operativas las áreas de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, que reciben llamados mediante el 103.

Durante el lunes 12 de octubre, los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires mantendrán activas sus guardias y áreas críticas.

Qué trámites no se podrán hacer el lunes

Las escuelas públicas y las dependencias administrativas de la Ciudad no tendrán atención al público durante el feriado. Entre los organismos que permanecerán cerrados se encuentran las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas, la Dirección General de Infracciones y la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir.

El Registro Civil tampoco brindará atención general, aunque conservará una guardia para defunciones entre las 8 y las 12. Además, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la Ciudad permanecerán cerradas durante toda la jornada. Quienes necesiten realizar el trámite deberán programarlo para otro día.

Estacionamiento y peajes durante el feriado

En materia de tránsito, el estacionamiento en la Ciudad tendrá algunas particularidades. Durante el feriado estará permitido estacionar sobre avenidas y calles en las que habitualmente rige la prohibición durante los días hábiles, de 7 a 21.

Los peajes funcionarán con normalidad el lunes 12 de octubre.

El estacionamiento medido no estará vigente, aunque seguirán aplicándose las restricciones permanentes en pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia y sectores junto a ciclovías. Antes de dejar el vehículo, será importante revisar los carteles de cada cuadra.

Los peajes funcionarán con normalidad y aplicarán el esquema de horario pico correspondiente a los fines de semana: de 11 a 15 en dirección a la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 hacia el Centro.

Qué espacios culturales y recreativos estarán abiertos

Quienes decidan aprovechar el feriado para pasear por la Ciudad tendrán distintas alternativas. Entre los espacios que abrirán sus puertas se encuentran el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, además de los museos porteños, la Torre Monumental y el Planetario.

También estarán abiertos Casa de la Cultura, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón. Las bibliotecas públicas no abrirán en general, aunque habrá excepciones: Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.