Por qué es feriado nacional el 12 de octubre de 2026 en Argentina

El 12 de octubre de 2026 será feriado nacional en Argentina y, como caerá lunes, dará lugar a un fin de semana largo de tres días. La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y está contemplada dentro de los feriados trasladables establecidos por la legislación argentina.

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Pero detrás del día de descanso existe una fecha atravesada por uno de los procesos históricos más trascendentes de América. El 12 de octubre recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón en 1492 y, en Argentina, la jornada fue resignificada para promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural busca generar una mirada crítica sobre la historia de América y reconocer la diversidad de pueblos y culturas que existían antes de la llegada de los europeos. La fecha marca el inicio del contacto entre Europa y América y que en la actualidad se utiliza para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural, especialmente en relación con los derechos de los pueblos originarios.

Durante décadas, la fecha tuvo otra denominación. Hasta 2010 era conocida como “Día de la Raza”, una expresión vinculada con la conmemoración de la llegada de Colón y la corona española a América. Ese año, mediante el Decreto 1584/2010, Argentina modificó el nombre por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” y planteó un cambio de perspectiva sobre el significado de la jornada.

El cambio no fue solo nominal. La nueva denominación buscó dejar atrás una interpretación centrada en la celebración de la conquista y avanzar hacia una mirada que reconociera la pluralidad étnica y cultural, además de los derechos de los pueblos originarios.

Por qué el 12 de octubre es feriado nacional

La fecha está incluida entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399, que regula el calendario de feriados y fines de semana largos en todo el país. En su artículo 1°, la norma incluye al 12 de octubre como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

La misma ley establece el mecanismo de traslado: los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que aquellos que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Calendario de feriados.

En 2026 no será necesario aplicar ese mecanismo, porque el 12 de octubre cae lunes. Por eso, el feriado se mantendrá en esa fecha y conformará un descanso de tres días junto al sábado 10 y el domingo 11.

El calendario oficial publicado por el Gobierno nacional incluye el 12 de octubre dentro de los feriados nacionales.

Cuándo es el próximo fin de semana largo de octubre 2026

El feriado del lunes 12 de octubre de 2026 permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Domingo 11 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera, no habrá un traslado ni será necesario establecer un feriado puente: la fecha ya coincide con un lunes.