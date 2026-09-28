Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina 2026: la fecha confirmada

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya tiene definida la próxima fecha de descanso. Después del feriado del 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, septiembre transcurre sin feriados nacionales y habrá que esperar hasta octubre para el próximo fin de semana largo.

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El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, fecha correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como caerá lunes, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días junto al sábado 10 y el domingo 11 de octubre. La fecha figura en el calendario oficial publicado por el Gobierno Nacional.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina: la fecha confirmada

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026. Es uno trasladable establecido por la legislación argentina y en 2026 cae directamente lunes, por lo que no es necesario modificar su fecha.

La jornada corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, denominación que adoptó el feriado que históricamente se vinculó con el 12 de octubre. De acuerdo con el calendario oficial, será el primer feriado nacional después del receso correspondiente al 17 de agosto.

Cómo queda el próximo fin de semana largo de 2026

Con el feriado del lunes 12, el próximo fin de semana largo tendrá tres días consecutivos:

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

De esta manera, quienes tengan el sábado y domingo libres podrán contar con tres jornadas consecutivas de descanso. LA NACION también confirmó que el próximo receso extendido del calendario se ubicará durante la primera quincena de octubre.

Calendario de feriados.

La fecha representa además el primer fin de semana largo desde agosto, ya que septiembre no contempla feriados nacionales en el calendario general de 2026.

Qué otros feriados quedan en 2026

Después del 12 de octubre, el calendario todavía contempla otras fechas de descanso durante los últimos meses del año. El siguiente feriado trasladable será el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que es el 20 de noviembre y que se trasladará al lunes 23 en ese mes en 2026, según el calendario oficial.

En diciembre habrá además un período con varias fechas consecutivas: el lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Más adelante llegará Navidad, el viernes 25 de diciembre.