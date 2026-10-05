Cuándo cae el próximo feriado de octubre 2026 en Argentina

Después de un septiembre sin feriados nacionales, octubre trae el próximo descanso extendido para los argentinos. El lunes 12 de octubre de 2026 será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y, al coincidir con un lunes, permitirá formar un fin de semana largo de tres días junto al sábado 10 y el domingo 11.

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La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y está contemplada como un feriado trasladable por la Ley 27.399. Como en 2026 el 12 de octubre cae lunes, no necesita ser trasladado y se mantiene en esa fecha.

¿Cuándo es el próximo feriado de octubre 2026?

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, el calendario quedará conformado por un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La fecha aparece entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. La normativa determina mecanismos de traslado cuando estas fechas coinciden con determinados días de la semana; en este caso, al caer lunes, el feriado se mantiene en el 12 de octubre.

Por lo tanto, el martes 13 de octubre será un día hábil normal para quienes tengan una jornada laboral de lunes a viernes.

Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina

El feriado tiene una historia particular y también atravesó cambios en su denominación. La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492, acontecimiento que durante décadas fue presentado bajo la denominación de “Día de la Raza”.

En 2010, el nombre fue modificado mediante el Decreto 1584 y pasó a denominarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en línea con una mirada que pone el foco en la diversidad étnica y cultural y en el reconocimiento de los pueblos originarios. La fecha continúa siendo un feriado nacional trasladable.

Calendario de octubre de 2026.

El cambio de denominación se inscribe en una revisión más amplia de la forma en que el Estado argentino aborda la conmemoración del 12 de octubre y el proceso histórico iniciado con la llegada europea al continente.

Cómo queda el calendario de feriados después del 12 de octubre

El feriado del lunes 12 de octubre será el único feriado nacional del décimo mes del año. Después, el calendario volverá a ofrecer un descanso extendido en noviembre: el lunes 23 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

En diciembre habrá nuevas jornadas de descanso: el lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se celebrará el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, el viernes 25 será feriado por Navidad.