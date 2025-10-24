La Justicia condenó a prisión perpetua a Agustín Chiminelli por el femicidio de María Alejandra Abbondanza, de 38 años. A su vez, la Justicia dictó prisión domiciliaria para los padres de Chiminelli por el cargo de encubrimiento. El cuerpo de la mujer había sido encontrada asesinada, descuartizada y quemada en una vivienda del partido bonaerense de Campana, en 2022 y su casó conmocionó a todo el país.

El asesinato de María Alejandra Abbondanza

La fiscal Ana Laura Brizuela, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, dispuso en la madrugada del 17 de septiembre de 2022 un allanamiento de emergencia en la vivienda de Agustín Chiminelli, luego de que detectaran que las cámaras de seguridad del barrio captaron a María ingresando a la casa del, en ese momento, sospechoso y que, posteriormente, lo filmaran entrando y saliendo de su casa con bolsas.

Sin embargo, nadie habría podido alertar a los oficiales de la macabra imagen que se encontrarían, ya que, en el allanamiento, encontraron los restos quemados de la mujer en la parrilla ubicada en la terraza del domicilio. Ante esta revelación, el Chiminelli, dueño de la vivienda, fue detenido acusado como el autor material del hecho, al mismo tiempo, fueron detenidos Carlos Rubén Chiminelli y Liliana Esther Sánchez, cómo cómplices del delito.

Las primeras autopsias realizadas a los restos de Abbondanza determinaron que el cuerpo presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico severo como causa principal de la muerte. Y, en ese momento, los peritos consideraron la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido mutilado y quemado con la intención de hacerlo desaparecer, teoría que luego sería sostenida por el fiscal de la causa para realizar la acusación.

Por su parte, el fiscal de la causa alegó que Abbondanza fue asesinada en la casa de los Chiminelli entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de septiembre de 2022, en el marco de una discusión con el femicida.

Sobre la participación de los padres del asesino, el fiscal dijo: "A las 18.23, arribó al lugar Carlos Rubén Chiminelli (padre del imputado) y a las 19.20 lo hizo Liliana Esther Sánchez (madre del imputado), quienes vivían allí, mientras Alejandra aún se hallaba con vida, presentando heridas de gravedad". Durante su acusación, el fiscal sostuvo que: "el grupo familiar realizó diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por su hijo y procurar su impunidad".

Durante la investigación, fueron clave los testimonios de tres ex parejas de Chiminelli las cuales revelaron un historial de agresiones físicas, abusos sexuales y amenazas, así como la complicidad de sus padres.

Finalmente, luego de años, los familiares y amigos de María Alejandra Abbondanza obtuvieron justicia. Chiminelli deberá cumplir con la prisión perpetua y sus padres tendrán prisión domiciliaria por su intento de encubrir el crimen.