Caso Pilar Riesco: hoy se conoce el veredicto

La fiscalía pidió que se le otorguen 14 años de prisión mientras que la querella pidió que se lo condene a prisión perpetua. La familia de Riesco denuncia que "no se aplicó la visión de género requerida en estos casos".

Un tribunal dará a conocer su veredicto en el juicio por la muerte de Pilar Riesco, la joven de 21 años que en marzo de 2020 cayó de un cuarto piso de un edificio del barrio porteño de Nueva Pompeya. El único imputado por el hecho es Patricio Reynoso, un hombre de 34 años que era pareja de Pilar y llegó al debate detenido acusado del "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio".

Este miércoles 30 de noviiembre, los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez y Darío Medina leerán la sentencia, donde considerarán si el acusado es culpable o no de la muerte de Riesco. Reynoso fue detenido, luego liberado y nuevamente apresado el 9 de junio de 2021 tras permanecer dos meses prófugo y con un ofrecimiento de recompensa de un millón y medio de pesos dispuesto por el Ministerio de Seguridad nacional para quien ayudara a localizarlo.

El hecho

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la joven cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso de la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya. Según la pesquisa, Patricio Leonel Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven que era su pareja y con quien convivía.

Según Reynoso, Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones, y luego la arrojó desde el balcón. Para el fiscal, las lesiones que presentaba la víctima, "revelaban que el imputado habría ejercido una fuerza mayor a la desplegada por Riesco durante la agresión física previa al desenlace fatal, que excedía la que podría esperarse en el marco de una acción de defensa", como planteó el acusado al declarar que él solo se defendió de un ataque de ella.

De qué se lo acusa a Reynoso

El fiscal Guillermo Morosi no acusó al imputado como autor de un femicidio, al considerar que no había certeza de que la haya arrojado al vacío desde el balcón, aunque sí pidió una condena de 14 años al sostener que quiso matarla durante una golpiza previa a ese desenlace.



"En base a la prueba ventilada y más allá de la íntima convicción a la luz de todos los elementos considero que no se ha logrado arribar a la certeza que se requiere para afirmar que Reynoso haya arrojado al vacío a Pilar Riesco", dijo Morosi y aclaró que "no cabe duda de que antes de que la víctima falleciera había sido golpeada y ahorcada por Reynoso".

En ese contexto, Morosi cambió la acusación original del caso, acusó a Reynoso por los delitos de "lesiones levemente dolosas agravadas por ser causadas contra una mujer en un contexto de violencia de género, en concurso con intento de homicidio doblemente agravado por los mismos motivos" y pidió para él una pena de 14 años de prisión.

Desde la familia de Riesco repudiaron el pedido por parte de la fiscalía y aseguraron que "el fiscal no ha podido reunir las pruebas suficientes para acusar al imputado por femicidio". "La defensa de Patricio Reynoso, obviamente, trató en todo momento de hacerlo pasar como un pobre hombre inocente invadido por una mujer tóxica que se quiso suicidar. Como en tantos otros casos de violencia de género, en los que hay un desenlace fatal, se puso la mirada en la víctima, que no tiene ni ha tenido posibilidades de una verdadera defensa", plantearon desde la familia de la joven fallecida.

Patricio Leonel Reynoso es el único acusado por la muerte de Pilar Riesco.

Por su parte, el abogado Roberto Daboriana, querellante por la familia de la víctima, le solicitó al TOC 18 que se condene a Reynoso a prisión perpetua, tras considerarlo autor de un "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre, contra una mujer y mediando violencia de género". "Después de haber evaluado las declaraciones de la familia de Pilar, de personal policial, de testigos aportados por la defensa, tenemos el convencimiento de que estamos en presencia de un homicidio que debe tener la condena de prisión perpetua", manifestó Damboriana.

La defensa del imputado

La defensa de Reynoso, encabezada por los letrados Fernando Arias Caamaño y Leandro Giannini, expuso sus alegatos ante el tribunal, donde se solicitó que el imputado sea absuelto al considerar que Pilar Riesco "se arrojó por sus medios al vacío".