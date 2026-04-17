Caso Natalia Melmann: se define una prueba de ADN que puede romper el pacto de silencio y la Justicia resolverá el pedido de un condenado

Este viernes se transformó en un día determinante para la familia de Natalia Melmann. A 25 años del femicidio que conmocionó a Miramar y a todo el país, dos instancias judiciales que se dan en simultáneo vuelven a poner en agenda una causa marcada por la impunidad, un pacto de silencio y un persistente reclamo de justicia.

Por un lado, en la Asesoría Pericial de La Plata comenzará un nuevo cotejo de ADN que podría arrojar resultados decisivos respecto al quinto femicida. Por el otro, en Mar del Plata la Justicia analizará la situación de uno de los condenados, en una audiencia que genera rechazo en el entorno de la víctima.

Un ADN que puede romper el pacto de silencio

Natalia Melmann tenía 15 años cuando, el 4 de febrero de 2001, salió a bailar con un grupo de amigas en Miramar y fue secuestrada por policías bonaerenses. Permaneció desaparecida durante cuatro días, tiempo en el que fue víctima de abusos, torturas y finalmente asesinada. Su cuerpo fue hallado el 8 de febrero en el Vivero Dunícola, un predio que había sido previamente rastrillado.

En 2002, la Justicia condenó a prisión perpetua a tres policías por “rapto y abuso sexual seguido de homicidio triplemente agravado”, mientras que un civil recibió una pena de 25 años. Sin embargo, desde el inicio de la causa quedó en evidencia que había más responsables que no fueron juzgados.

La autopsia realizada entonces detectó cinco perfiles genéticos distintos, pero durante años solo se avanzó sobre tres. Recién en el 2023 fue identificado y condenado el cuarto implicado. El quinto permanece sin identificar.

El nuevo cotejo de ADN, que comienza este viernes, se realiza con muestras de siete policías bonaerenses que estaban de servicio la noche del crimen. Entre ellos se encuentran el exsargento primero Enrique Diez, propietario de la vivienda donde Natalia estuvo secuestrada; el excomisario Carlos Alberto Grillo; el actual capitán mayor Carlos Darío Meire, y los policías jubilados José Luis Morillo, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio y Osvaldo Sissi.

Para la familia de la víctima este procedimiento es una oportunidad histórica para romper el pacto de silencio que, según sostienen, protegió durante años a los responsables.

La audiencia por la ampliación de beneficios a un condenado

El Juzgado de Ejecución N°1 de Mar del Plata llevará adelante una audiencia virtual para evaluar un pedido de ampliación de beneficios solicitado por Oscar Echenique, uno de los policías condenados a prisión perpetua.

Echenique, alojado en la Unidad Penitenciaria de Batán, ya cuenta con salidas transitorias de 12 horas el primer domingo de cada mes, durante las cuales se traslada a la vivienda de su hermana en San Eduardo de Chapadmalal. Ahora busca extender esos beneficios.

La familia de Natalia expresó su rechazo de forma contundente a través de un comunicado en el que recordaron la gravedad de los delitos cometidos y reclamaron que no se otorguen nuevas concesiones: “No los liberen más. Busquen al quinto femicida”.