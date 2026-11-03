Fani García, especialista en digestión: "Cuando hay un colon irritable, normalmente hay un desajuste en la microbiota"

Molestias abdominales, hinchazón tras las comidas y variaciones frecuentes en la frecuencia o consistencia del ritmo intestinal representan síntomas habituales que muchas personas padecen de forma continua. Cuando estas manifestaciones se prolongan durante semanas o meses, suelen vinculárselas con el síndrome del intestino irritable, una afección que condiciona de manera directa el bienestar físico y el desarrollo cotidiano.

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Sobre este tema dialogó la especialista en digestión Fani García en el pódcast Focus On, donde analizó la interacción entre las molestias gástricas y la composición de los microorganismos que habitan el tubo digestivo. En dicha emisión, la experta señaló que "cuando hay un colon irritable, normalmente hay un desajuste en la microbiota. Puede ser sobrecrecimiento de microbios o cándida", abriendo el debate sobre el rol de la flora intestinal frente a este trastorno.

El síndrome del intestino irritable se define como una alteración en la interacción entre el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Se manifiesta mediante incomodidad en la zona abdominal asociada con episodios de diarrea, estreñimiento o la alternancia entre ambos cuadros. Si bien los orígenes exactos siguen bajo investigación, intervienen factores como la motilidad alterada y la hipersensibilidad visceral.

Respecto a la microbiota, conjunto de bacterias y hongos encargados de la fermentación y la modulación inmunológica, diversos estudios detectaron variaciones en la flora de pacientes diagnosticados. Sin embargo, los científicos aclaran que estas diferencias no se presentan de manera uniforme en todos los casos ni constituyen una prueba determinante para diagnosticar el cuadro a partir de un desequilibrio microbiológico.

La diferencia entre SIBO, cándida y colon irritable

Debido a la similitud de los síntomas, resulta frecuente confundir el intestino irritable con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO). Esta última patología implica una concentración anómala de bacterias en áreas donde su presencia es acotada, provocando gases y distensión. Aunque un paciente puede ser evaluado para ambas condiciones, se trata de afecciones distintas.

En relación con la Candida, los expertos recuerdan que este hongo forma parte de la flora natural sin generar cuadros patológicos. La evidencia científica actual no la considera una causa directa ni habitual del intestino irritable, por lo cual su sola presencia no justifica el uso de medicamentos antifúngicos.

Recomendaciones para mitigar el malestar y la importancia de la consulta médica

Al no existir un abordaje único para todos los cuadros, las pautas generales orientadas a aliviar las molestias comprenden:

Organización alimentaria: Respetar horarios regulares de comida y detectar ingredientes desencadenantes.

Estilo de vida: Incorporar actividad física habitual, cuidar las horas de descanso y gestionar el estrés.

Orientación profesional: En determinados casos se sugiere una pauta dietaria baja en FODMAP (carbohidratos fermentables) o el uso de probióticos, siempre bajo supervisión especializada.

Resulta fundamental evitar el autodiagnóstico. Frente a síntomas persistentes, o ante la aparición de sangrado en heces, pérdida involuntaria de peso, anemia o dolores nocturnos, es imprescindible concurrir a un profesional sanitario para realizar un examen exhaustivo.