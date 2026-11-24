La Expedición Inka 2026, el proyecto de arqueología en vivo impulsado por el Conicet, descubrió materiales que apuntan a una ocupación colonial europea posterior a la época incaica en El Shincal de Quimivil, el histórico sitio argentino. Entre los objetos se encontraron fragmentos de cerámica colonial, huesos de animales traídos por los españoles y una pieza metálica. Sin embargo, los especialistas aclararon que las conclusiones son preliminares.

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Los hallazgos del Conicet: desde cerámica, huesos y hasta el metal

Los arqueólogos excavaban una kancha, un conjunto de recintos dispuestos alrededor de un patio central, con el objetivo de conocer el funcionamiento durante la época inca. Pero los hallazgos hacen pensar que hubo dos etapas de uso: uno de la época incaica y otro de la Colonia. Los hallazgos encontrados fueron:

Fragmentos de cerámica de tipo caspinchango y criollo, asociados con tiempos coloniales.

asociados con tiempos coloniales. Restos óseos que, de manera provisoria, podrían pertenecer a vacas o caballos, especies que no existían en el continente antes de la llegada de los europeos.

que, de manera provisoria, podrían pertenecer a vacas o caballos, especies que no existían en el continente antes de la llegada de los europeos. Una pieza metálica , que podría ser de latón, cuyo origen y función deberán definirse con estudios posteriores.

, que podría ser de latón, cuyo origen y función deberán definirse con estudios posteriores. Huesos de camélidos, carbón y puntas de flecha, materiales que remiten a la vida cotidiana del período incaico.

materiales que remiten a la vida cotidiana del período incaico. Pequeñas piezas de piedra pulida que los investigadores sospechan que se pueden haber usado como fichas para pesar hojas de coca, un producto muy valorado en el mundo andino. Es una idea todavía sin confirmar, pero de comprobarse aportaría datos sobre cómo circulaban los bienes en la región.

De acuerdo con la información difundida tras la campaña, el lugar habría sido ocupado durante cerca de un siglo por los expedicionarios que llegaron desde Chile junto a Juan Pérez de Zurita, lo que habría modificado parte de las construcciones levantadas por los incas.

¿Cómo fue la expedición Inka?

La expedición se realizó entre el 17 y el 20 de noviembre en la localidad de Londres, en el departamento catamarqueño de Belén. Fue encabezada por investigadores del Conicet La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara. La campaña contó además con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y de la Municipalidad de Londres.