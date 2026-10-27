El Conicet vuelve a tener un streaming: cómo será la Expedición arqueológica Inka

El Conicet volverá a hacer un streaming, esta vez ya no con el mundo marino, sino con una investigación arqueológica en Catamarca: Expedición Inka. Se trata de una excavación en el sitio incaico El Shincal de Quimivil, en la localidad de Londres, departamento de Belén.

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Así será la Expedición Inka del Conicet en Catamarca

Las transmisiones se realizarán del martes 17 al viernes 20 de noviembre y se podrán ver en vivo por YouTube. Impulsada por la Fundación Azara, con investigadores del CONICET y de universidades nacionales, cada transmisión mostrará cómo avanza la excavación en El Shincal de Quimivil, un parque arqueológico provincial, y explicarán los procedimientos que aplican. Además, el público podrá realizar preguntas durante las emisiones.

La excavación arqueológica se realizará en el sitio incaico El Shincal de Quimivil

El Shincal fue planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536. Era un espacio de funciones políticas, administrativas y ceremoniales dentro del Tawantinsuyu y hoy es un parque arqueológico provincial, considerado uno de los sitios incaicos más importantes del NOA.

La campaña de excavación se concentrará en una kancha, una estructura compuesta por varios recintos distribuidos alrededor de un espacio central. El equipo documentará su arquitectura y estudiará su funcionalidad y contexto cultural.

Durante la transmisión se mostrarán tareas que habitualmente no llegan al público como: relevamiento, planificación, excavación, registro de los materiales recuperados, procesamiento de sedimentos y estudio de restos vegetales y animales.

Cómo seguir en vivo la Expedición Inka, el nuevo streaming del Conicet

La tranmisión en vivo se podrá seguir a través de los canales oficiales de Fundación Azara, el streaming se podrá ver en YouTube al igual que sucedió con el anterior.

Las transmisiones se realizarán el martes 17 al viernes 20 de noviembre , de 11 a 13 hs.

, de 11 a 13 hs. Se podrá ver de cerca el desarrollo de la excavación y las tareas de ñps especialistas.

Las transmisiones se realizarán del 17 al 20 de noviembre por YouTube

Quiénes participan de la Expedición Inka

La investigación está a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, que trabaja en el lugar desde 1983 e integra actividades de comunicación pública de la ciencia. Entre los participantes de esta edición figuran Aylen Capparelli, María Guillermina Couso y Reinaldo Andrés Moralejo, junto con especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Catamarca.