El periodista Eugenio Veppo dijo esta mañana sus "últimas palabras" ante el tribunal que lo juzga por el accidente de 2019.

El periodista Eugenio Veppo dijo esta mañana sus "últimas palabras" ante el tribunal que lo juzga por atropellar con su auto y matar a la inspectora de tránsito Cinthia Choque y herir a otro inspector en el barrio porteño de Palermo en 2019. Desde el Tribunal Oral Criminal (TOC) 14 deberán deliberar para dar a conocer su veredicto, que se espera que se sepa hoy a las 13.

Veppo volvió a pedir disculpas por lo sucedido a los familiares y al sobreviviente y reiteró que nunca se imaginó que podía ocasionar este hecho. “Reitero mi más sentido pedido de disculpas a los familiares de Cinthia y a Santiago", comenzó diciendo el periodista y marcó: "Quiero decirles que no hay día que no piense en lo sucedido. Quiero que sepan que jamás, nunca me representé que podía ocurrir este accidente".

"Lo lamento profundamente”, expresó Veppo desde el penal de Ezeiza, mientras realizaba su última audiencia vía Zoom. Esta tarde, podrá conocer cuál será su condena.

Cuál puede ser su condena

En la etapa de alegatos, no se pudo llegar a un acuerdo. El fiscal Fernando Klappenbach consideró que Eugenio Veppo fue autor del delito de "homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas graves, ambas agravadas", por lo que solicitó una pena mucho menor que la que había pedido antes la querella y generó críticas de los familiares de Cinthia Choque.

El funcionario judicial pidió que Veppo sea condenado a 5 años y 10 meses de prisión y solicitó una calificación legal distinta a la que había llegado a juicio oral. La fiscalía de instrucción había determinado que se había tratado de un "homicidio con dolo eventual", por lo que Veppo debió identificar que conduciendo imprudentemente podía causar una muerte.

El abogado Andrés Gramajo, representante de la familia Choque, solicitó una condena de 15 años de prisión para el periodista, "el decomiso" del auto con el que el periodista causó la tragedia y que se lo inhabilite por 10 años para conducir.

Por su parte, los abogados defensores Diego Szpigiel y Claudia Clementi solicitaron a los jueces Domingo Luis Altieri, Hugo Norberto Cataldi y Silvia Mora la pena mínima de un "homicidio culposo".

Qué dicen las pruebas

Según se ve en las cámaras, Veppo venía conduciendo de un moto antirreglamentario desde avenida Callao y Córdoba y venía pasando semáforos en rojo. Se desplazó por avenida Libertador y luego por Figueroa Alcorta haciendo zigzag y eso se vio con claridad por la imagen captada en Austria.

Al igual que el abogado Gramajo, el fiscal Klappenbach recordó que las pericias determinaron que el 8 de septiembre del 2019 el Volkswagen Passat de Veppo iba por Figueroa Alcorta a 132,75 kilómetros por hora y en los instantes previos al impacto a 128,77 cuando la máxima era de 70 kilómetros por hora sobre esa avenida.

Sin embargo, al momento de solicitar la pena, Klappenbach consideró que el delito que debía imputarle al acusado es el de "homicidio culposo", es decir, sin intención y pidió una pena de 5 años y 10 meses de prisión.

"No encuentro ni cercanamente posible que una persona manejando un vehículo del porte de un Volkswagen Passat, luego de atravesar dos semáforos en rojo de importancia y a una velocidad de 132,75 kilómetros por hora, no se le ocurra, no se le cruce por la mente, no se haya representado que, de presentarse un imprevisto, haya una fatalidad segura", sostuvo Gramajo y aseguró que el periodista tuvo "un desapego y desprecio absoluto por las leyes de tránsito y por la vida humana cuando abandonó a las víctimas".