Qué estudió Robert Prevost antes de convertirse en el papa León XIV

Robert Francis Prevost, quien es el papa León XIV, es una destacada personalidad eclesiástica que une dos regiones del continente americano a través de su doble nacionalidad estadounidense y peruana. Nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y creció en la cercana localidad de Dolton, en el seno de una familia católica vinculada a la vida parroquial. A pesar de sus raíces norteamericanas, gran parte de su vida adulta y de su labor pastoral transcurrieron en Perú, un país donde residió durante décadas, desempeñándose como misionero, formador y obispo, lo que motivó que adoptara su nacionalidad peruana en 2015. Tras una trayectoria de servicio y cercanía con los necesitados, fue elegido sumo pontífice de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el actual máximo líder del Vaticano.

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Robert Prevost: formación académica y vocación sacerdotal

Antes de enfocar su camino por completo al ministerio religioso, Robert Prevost cultivó una mente analítica y orientada hacia las ciencias exactas. Realizó sus estudios universitarios en la prestigiosa Universidad de Villanova, en Filadelfia, donde se graduó formalmente en Matemáticas en el año 1977, complementando su formación académica con estudios en Filosofía.

Ese mismo año tomó la trascendental decisión de ingresar en la Orden de San Agustín, un paso clave que orientó definitivamente su vocación hacia el sacerdocio. Continuó posteriormente su rigurosa formación teológica en las ciudades de Chicago y Roma. Fue ordenado sacerdote en 1982, consolidando una sólida carrera eclesiástica que amplió notablemente con la obtención de su licenciatura en Derecho Canónico en 1984 y, un año más tarde, con la defensa de su tesis doctoral sobre el rol del prior local dentro de la orden.

Robert Prevost en una comunidad de Trujillo, Perú. (Crédito de foto: Diócesis Chiclayo)

Su pontificado y el inicio de una etapa papal

Desde su elección como el papa León XIV en mayo de 2025, su tiempo al frente de la Iglesia católica ha estado marcado por gestos de cercanía, sencillez y un profundo lazo con sus raíces misioneras. En sus primeras palabras pronunciadas como sumo pontífice, optó por hablar en castellano, enviando un cálido saludo a la diócesis peruana de Chiclayo. Su agenda pontificia ha combinado la gestión institucional en el Vaticano con viajes orientados a estrechar vínculos con América Latina y el resto del mundo. León XIV mantiene un estilo accesible, promoviendo la escucha activa, el diálogo comunitario y una cercanía constante con los fieles en todo el mundo, consolidando un liderazgo que abraza la diversidad cultural del mundo.