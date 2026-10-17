“Habrá recorte de pelo y de la ideología”: la promesa de Keiko Fujimori para poner “orden” en en las escuelas

La llegada de la hija del expresidente Alberto Fujimori al Ejecutivo de Perú es un aterrizaje violento. Enseguida Keiko buscó escenificar la mano dura que azuzó en campaña, y las primeras medidas que tomó están la exigencia del pelo corto y las polleras largas en las aulas, además de la promesa de sacar “la ideología” de los textos educativos y de usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior para llevar “orden” a las calles y a las escuelas.

{{{htmlAmp}}}

Después años de cogobernar desde el Congreso -donde su partido, Fuerza Popular, respaldó las violaciones a los derechos humanos del actual régimen y blindó a las fuerzas de seguridad- y de insistir cuatro veces como candidata a la presidencia, la dinastía más polarizante del Perú tomó el control del Ejecutivo. Y el lunes, Keiko Fujimori presentó los nuevos lineamientos educativos de Gobierno, el cual empezó el 28 de julio de este año, después de 22 días de escrutinio por goteo y una diferencia de votos menor a los 50 mil. Ahora, después de los resultados de las Pruebas PISA de la OCDE y de un caso resonante de abuso en un liceo naval de Lima, la respuesta del fujimorismo apuntó con punitivismo a los estudiantes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ministerio de Educación planteó una escala de siete iniciativas para responder a faltas cometidas por alumnos de escuelas públicas, desde una amonestación hasta la separación definitiva de la institución educativa. En este esquema se distingue entre medidas correctivas, de carácter formativo, y sanciones que debe aplicar el director, entre otras. Pero el contenido y la forma que eligió la presidenta -que lejos de su usual tono bajo eligió un reto agudo- agregaron cierto terror a la presentación.

“Acá me dirijo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes: por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, como dice el ministro de Educación, José Antonio Chang, nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones. Los más malcriados no van a estar en las aulas”, dijo Fujimori al presentar los lineamientos.

El ministro Chang fue el encargado de mostrar cuáles serían las acciones de los alumnos que podrían llevar a esas sanciones. Algunas fueron detalladas claramente como por ejemplo “la posesión o consumo de sustancias prohibidas”, “tardanzas injustificadas”, entre varias más. Pero hay otras que podrían entrar en un terreno gris o incluso discrecional de las autoridades como la de “atentar contra la imagen institucional” de la escuela o también “actos de odio o apología de la violencia”.

A esto se sumó lo que la página web de la presidencia detalla como “aseo personal” y que va desde prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el pelo excesivamente largo o teñido en las escuelas públicas, además de revisar el largo de las polleras de los uniformes escolares.

“Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones y ustedes tienen que venir y prepararse en la mañana significa peinarse, los hombrecitos venir con el pelo corto, está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse. Todos estos criterios establecerán disciplina en el colegio”, dijo mirando a los ojos a estudiantes y familiares en un acto de presentación de sus lineamientos. Además, anunció que los celulares y artículos electrónicos están prohibidos salvo autorización del profesor.

La trampa del disciplinamiento: la respuesta punitiva frente a los aprendizajes

Frente a los anuncios orientados a la disciplina, las expulsiones y la sanción en las escuelas, los especialistas coinciden en el riesgo de confundir el orden con el autoritarismo. Ricardo Cuenca, psicólogo social y exministro de Educación (2020-2021), advierte sobre la peligrosa confusión entre disciplina y disciplinamiento: "Si educo a los estudiantes sobre la base de un conjunto de normas y decisiones punitivas, lo más probable es que genere personas con un alto sesgo autoritario. Ese es el riesgo de pensar que la única manera de transformar las conductas inadecuadas es a través del castigo, de la verticalidad o del autoritarismo".

Cuenca cuestiona que se repita la "ecuación de los años 90", centrada en solucionar los problemas solo mediante insumos y capacitaciones puntuales. "La gran hipótesis de los años 90 era que mejorando los insumos se mejoraba el producto… Pero no son suficientes para generar los aprendizajes que queramos. Necesitamos formación inicial de los profesores, no solo capacitación; necesitamos trabajar el currículo de una manera mucho más integral para cumplir con la función social de la educación”, agregó.

Por su parte, Luz Orellana, abogada y educadora especialista en gestión pública y políticas educativas, en diálogo con El Destape, coincidió en que la retórica actual adopta un tono rígido ya que "se habla básicamente con una idea militarista por momentos, del disciplinamiento de los cuerpos, de sanciones y expulsiones, pero no se escucha sobre los contenidos ni la formación”. A su vez, recordó que “el principal objetivo del sistema educativo es la formación, y todas las acciones deben responder a ese objetivo".

La diputada del partido Buen Gobierno criticó la falta de foco del Gobierno en los aspectos que, desde su punto de vista, son más urgentes. “En el Perú, miles de menores son víctimas de violencia sexual, cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día y según PISA, casi 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas. Esas deberían ser las prioridades del Estado. Y no, ninguno de estos problemas se resuelve regulando el largo del cabello o las uñas pintadas. ¿Acaso verse iguales los hará más responsables, más interesados en aprender o estarán más protegidos?”, se preguntó en la red social X.

Mientras el debate del gobierno de extremaderecha se centra en la mano dura, los problemas de fondo siguen vigentes. Orellana identificó tres ejes prioritarios e interconectados que deberían guiar la agenda pública: los bajos aprendizajes -en parte reflejados en los resultados PISA- y la necesidad urgente de elevar la calidad académica; la brecha histórica de infraestructura, que es un problema estructural donde los plazos de solución -de 30 a 50 años- se siguen dilatando sin respuestas concretas; y la convivencia escolar y violencia que se ve en el avance del bullying y la violencia dentro de las aulas.

"Los aprendizajes no solo se garantizan con conocimientos o el ejercicio docente; la infraestructura y la convivencia son pilares que permiten el aprendizaje. La pregunta es si las medidas se están abordando desde la evidencia y la pedagogía, o desde un ánimo populista y de demostrar autoridad", manifestó la abogada.

Respecto al proceso actual de los nuevos lineamientos anunciados por Fujimori -publicados en etapa de prepublicación por 15 días para recibir aportes-, Orellana aclara que aunque formalmente existe un canal institucional para que sectores de la sociedad civil, la academia y la política puedan opinar sobre ellos, queda la duda sobre si el Ejecutivo va a escuchar activamente esas observaciones o si quedará en una mera formalidad administrativa.

La batalla ideológica: retrocesos en género, ESI y memoria histórica

El debate educativo en Perú se da también en un contexto de marcada polarización ideológica, donde se han impulsado reveses legislativos sustanciales impulsados desde el Congreso y respaldados por el Ejecutivo.

Orellana destacó dos frentes críticos donde se registran retrocesos graves: el enfoque de género y Educación Sexual Integral (ESI) y la revisión de la memoria histórica. El primero ya avanzó antes de la llegada de Fujimori a través de marcos normativos recientes y resoluciones viceministeriales con los que se retiró progresivamente el enfoque de género y la ESI de las aulas, desmantelando avances consolidados durante años. En tanto, la revisión de los crímenes cometidos en gran parte durante el gobierno de Alberto Fujimori, ya avanzó con la Ley 32.535, una normativa que restringe o elimina los contenidos educativos relacionados con el periodo de violencia política en el país. "Esta ley lo que busca es orientar o sesgar los contenidos educativos a temáticas que respondan a los intereses de ciertos legisladores, no a un consenso social. Hay un direccionamiento de los contenidos que perjudica directamente la formación integral de los estudiantes", indicó.

Después del revuelo que generaron sus declaraciones, Keiko redobló la apuesta. “Lo que estamos viendo también es que este debate muestra claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden (...) Acá hay una visión muy grande. Pero también quiero decirles que esta decisión es irreversible y así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo sino también el recorte de la ideología que estaban en estos textos escolares. Esta revisión también ya está en marcha”.

Pero la presidencia de Fujimori II cae sobre una arquitectura institucional que viene siendo dramáticamente dañada. Lejos de operar como un punto de quiebre, su mandato es una promesa de consolidación de una estrategia que su partido ya ejecutó desde el Congreso: la erosión sistemática del Estado de Derecho mediante leyes de amnistía para violaciones de derechos humanos y el relajamiento del control civil sobre las fuerzas de seguridad. En un contexto regional donde la suspensión de garantías constitucionales se normaliza en países como El Salvador y Ecuador, así como el propio Perú, la nueva administración se perfila como la captura definitiva de las instituciones en favor del particularismo y la impunidad.

La heredera del fujimorismo

El capital político que hereda Keiko proviene de su fallecido padre, cuyo régimen autocrático en la década de 1990 reescribió la constitución de Perú y disolvió el Congreso en el "autogolpe" de 1992. Pero a diferencia de su progenitor, que gobernó con un control monolítico, ella recibe un país atomizado, exhausto tras haber devorado a ocho presidentes en apenas una década. Keiko es la novena y su desafío inmediato va a ser tratar de convencer a una ciudadanía profundamente escéptica de que su apellido puede operar dentro de los límites de una democracia liberal, y no como la restauración de una autocracia familiar.

El legado de Keiko como legisladora ya anticipa un camino de los lineamientos para su Gobierno. Apoyó todas las violaciones de derechos humanos de los últimos tres o cuatro años como las matanzas que se produjeron durante la administración de Dina Boluarte -sobre todo en las protestas tras la salida de Pedro Castillo- y su bancada pasó varias leyes, una de amnistía para militares. Esta fue sancionada en 2024 e impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado peruano a anular esa ley, ya que contraviene el derecho internacional. Desde entonces la tensión con la Corte fue creciente y el país amenazó con salirse. Fujimori dijo en campaña que proponía seguir en ese plan para después volver a esos tribunales pero con ciertas limitaciones. Una propuesta cuestionada por su inviabilidad.

Uno de los crímenes que busca olvidar y perdonar la norma de amnistía es lo que el gobierno de Alberto Fujimori llamó Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Esta política, que consistió en realidad en masivas esterilizaciones forzadas durante los años 1990s, constituyó en verdad “una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas”, como determinó el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU en 2024. Organismos y organizaciones estiman, a partir de los registros oficiales, que hubo cerca de 300 mil mujeres esterilizadas y más de 20 mil hombres víctimas de esa decisión del gobierno.

Ahora, la hija del condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción -entre otros delitos- dijo el lunes que así como propuso “orden” en las calles, también había que llevar orden a las escuelas. De esto último se tratan los lineamientos educativos, pero respecto a las calles también hizo anuncios en los días previos que van en línea propuestas de mano dura. Rodeada de militares, dijo que para combatir la delincuencia dispuso la creación de un grupo de trabajo integrado por policías y militares, esto es, las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior. "Vamos a deportar, en tiempo récord, a esos extranjeros que vinieron aquí a quebrantar la ley y atacar a los peruanos; vamos a recuperar el control de las cárceles y a poner en aislamiento a los reclusos que sigan cometiendo delitos, para que no puedan seguir dirigiendo sus ataques desde dentro de la prisión", aseguró Keiko.

Una agenda que va en sintonía con la de Donald Trump en Estados Unidos o Nayib Bukele en El Salvador. De hecho, sobre esto ya había avanzado su antecesora, Dina Boluarte, quien reforzó el rol de los militares además de darles amnistía.

A su vez, mientras busca redoblar la mano dura y la impunidad, también busca concentrar atribuciones en el Poder Ejecutivo. Algo que el Congreso tiene pendiente de dar una media sanción final y que provocó protestas en contra el mes pasado.

El desplome en las encuestas persiguen a la ultraderecha

A menos de tres meses de iniciar su presidencia, Fujimori parece haber llegado al final de la llamada luna de miel que tienen los presidentes al iniciar un gobierno. Como ya le pasa a José Antonio Kast en Chile y a Rodrigo Paz en Bolivia, antes de estos anuncios Keiko tenía un índice de desaprobación que casi se duplicó en septiembre; pasó de 25% al 48%. Mientras tanto, su índice de aprobación cayó 15 puntos, de 57 al 42%, según una encuesta nacional de Ipsos Perú publicada por el diario perú21.

Esta semana, ya después de sus anuncios con los militares, AtlasIntel hizo una encuesta para Bloomberg donde se ve que la tendencia se acentúa. La popularidad de Fujimori se desplomó a 28,3%. Son 14,5 puntos menos que un mes antes. Por su lado, la desaprobación subió a 53,6%, unos 13 puntos más.

Pero estas encuestas también señalan una falta de sintonía con las preocupaciones de la población, más centradas en la economía. Bloomberg indicó que casi dos tercios de los peruanos -62%- consideran que la economía está mal, frente a 22% que la ve bien. Una proporción similar, 64%, dijo que el mercado laboral está mal. Además, esto podría empeorar por la previsión de un empeoramiento del pronóstico de El Niño, que se perfila como el más fuerte registrado hasta ahora. En tanto, el Banco Central recortó su previsión de crecimiento para 2026 a 3,2%. Otras cosas que preocupan a los peruanos y no parecen resolverse con las medidas de Fujimori son la delincuencia y el acercamiento del Gobierno a Trump y Estados Unidos.