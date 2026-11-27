Este domingo la Línea H funcionará con horario extendido: hasta qué hora y qué estaciones funcionaránEste domingo la Línea H funcionará con horario extendido: hasta qué hora y qué estaciones funcionarán. Foto: Enelsubte

Este domingo 29 de noviembre la Línea H circulará con horario extendido. La medida fue anunciada por Subterráneos de Buenos Aires y responde al operativo de la Ciudad por el show de Ed Sheeran, que se presenta esa misma noche en el Estadio Tomás A. Ducó.

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Las formaciones continuarán prestando servicio hasta la 01:30 horas, con Caseros como única estación de ingreso, mientras que estarán habilitadas para el descenso las estaciones Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe.

La Línea H funcionará con horario extendido este domingo 29 de diciembre. Foto: Subterráneo de Buenos Aires

La extensión horaria busca facilitar el regreso de quienes asistan al recital y reducir la dependencia del transporte privado en una zona que concentrará una gran cantidad de personas. Esta modalidad ya se implementó durante otros shows masivos en la Ciudad, como los de Bad Bunny, Lali, AC/DC y Oasis.

También habrá horario extendido en la Línea B este fin de semana

Como ocurre todos los viernes y sábados, la Línea B contará con servicio extendido. El último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 01:00 horas, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 01:30 horas. Durante ese horario permanecerán abiertas las estaciones Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Malabia, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Ed Sheeran en Buenos Aires: horarios y mapas de ingreso a Huracán

Ed Sheeran se presentará este domingo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en avenida Amancio Alcorta 2544, en el barrio porteño de Parque Patricios. El recital está previsto para las 21:00 horas. La jornada contará además con las presentaciones de Ambik e Isaac Slade como teloneros.

Habrá cortes de tránsito en los alrededores del estadio desde las 08:00 horas del domingo 29 hasta las 02:00 horas del lunes 30. Las restricciones alcanzarán distintos tramos de las avenidas Amancio Alcorta y Colonia, y de las calles Miravé, Dr. Pedro Chutro, Monasterio, Manuel García, Luna, Montesquieu y Lavardén. También habrá controles vehiculares en la zona de Estación Buenos Aires, entre las 13:00 y la 01:00 horas.