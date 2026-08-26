Horarios del subte H: así funciona el servicio de cada día

La Línea H del subte es una de las más utilizadas porque conecta el sur con el centro y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Además de unir el barrio de Parque Patricios con Recoleta, es uno de los servicios más claves porque se puede hacer combinación con otras cuatro líneas de la red.

Cómo es el recorrido de la línea H del subte porteño

La Línea H se identifica con el color amarillo y tiene doce estaciones que van desde Hospitales, en Parque Patricios, hasta Facultad de Derecho – Julieta Lanteri, en las inmediaciones de Recoleta. El trayecto completo demanda alrededor de 22 minutos entre ambas cabeceras y atraviesa, en gran parte de su traza, las avenidas Jujuy y Pueyrredón. De sur a norte el recorrido es el siguiente:

Hospitales

Parque Patricios

Caseros

Inclán

Humberto I (combinación con la línea E)

Venezuela

Once – 30 de Diciembre (combinación con la línea A y el Ferrocarril Sarmiento)

Corrientes (combinación con la línea B)

Córdoba

Santa Fe (combinación con la línea D)

Las Heras

Facultad de Derecho.

Subte: ¿A qué hora abre y cierra la línea H?

De acuerdo con la información publicada por Emova, la empresa que opera el servicio de subte de Buenos Aires, todas las líneas del subterráneo comienzan a circular a la misma hora:

Lunes a viernes: 5:30 hs.

Sábados, 6:00 hs.

Domingos y feriados, 8:00 hs.

Mientras que el horario del último subte varía de acuerdo a la estación cabecera:

​​​​ Último tren desde Hospitales (cabecera sur): los lunes a viernes, 23:51 hs. Sábados, 00:20 hs. Domingos y feriados, 22:51 hs.

los lunes a viernes, 23:51 hs. Sábados, 00:20 hs. Domingos y feriados, 22:51 hs. Último tren desde Facultad de Derecho (cabecera norte): lunes a viernes, 23:30 hs. Sábados, 23:59 hs. Domingos y feriados, 22:29 hs.Margen de tolerancia: los

El horario de cierre puede variar alrededor de 5 minutos, pero es clave tenerlo en cuenta para planificar el regreso a casa.

En ese sentido, es clave conocer que la frecuencia también varía de acuerdo al día de la semana: