Horarios del subte H: así funciona el servicio de cada día

La Línea H del subte es una de las más utilizadas porque conecta el sur con el centro y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Además de unir el barrio de Parque Patricios con Recoleta, es uno de los servicios más claves porque se puede hacer combinación con otras cuatro líneas de la red.
Cómo es el recorrido de la línea H del subte porteño
La Línea H se identifica con el color amarillo y tiene doce estaciones que van desde Hospitales, en Parque Patricios, hasta Facultad de Derecho – Julieta Lanteri, en las inmediaciones de Recoleta. El trayecto completo demanda alrededor de 22 minutos entre ambas cabeceras y atraviesa, en gran parte de su traza, las avenidas Jujuy y Pueyrredón. De sur a norte el recorrido es el siguiente:
- Hospitales
- Parque Patricios
- Caseros
- Inclán
- Humberto I (combinación con la línea E)
- Venezuela
- Once – 30 de Diciembre (combinación con la línea A y el Ferrocarril Sarmiento)
- Corrientes (combinación con la línea B)
- Córdoba
- Santa Fe (combinación con la línea D)
- Las Heras
- Facultad de Derecho.
Subte: ¿A qué hora abre y cierra la línea H?
De acuerdo con la información publicada por Emova, la empresa que opera el servicio de subte de Buenos Aires, todas las líneas del subterráneo comienzan a circular a la misma hora:
- Lunes a viernes: 5:30 hs.
- Sábados, 6:00 hs.
- Domingos y feriados, 8:00 hs.
Mientras que el horario del último subte varía de acuerdo a la estación cabecera:
- Último tren desde Hospitales (cabecera sur): los lunes a viernes, 23:51 hs. Sábados, 00:20 hs. Domingos y feriados, 22:51 hs.
- Último tren desde Facultad de Derecho (cabecera norte): lunes a viernes, 23:30 hs. Sábados, 23:59 hs. Domingos y feriados, 22:29 hs.Margen de tolerancia: los
El horario de cierre puede variar alrededor de 5 minutos, pero es clave tenerlo en cuenta para planificar el regreso a casa.
En ese sentido, es clave conocer que la frecuencia también varía de acuerdo al día de la semana:
- Lunes a viernes: los trenes pasan cada 3 minutos aproximadamente, lo que convierte a la Línea H en una de las más ágiles del sistema.
- Sábados: la frecuencia se extiende a 7 minutos.
- Domingos y feriados: la frecuencia se mantiene en 7 minutos, cuando la demanda de pasajeros suele ser menor.