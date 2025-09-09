Yoga sobre ríos y montañas: la escapada ideal para desconectar de la ciudad

El pueblo ecológico que es ideal para hacer una escapada y practicar yoga.

Una escapada ideal del ruido de la ciudad para reconectar cuerpo y mente es Umepay, una aldea ecológica en el corazón del Valle de Calamuchita que se presenta como una opción imperdible. Rodeada de naturaleza y enfocada en la armonía del bienestar, esta comunidad está ganando cada vez más seguidores que buscan turismo consciente con el agregado de la práctica de yoga.

A orillas del Río Grande y en medio de 300 hectáreas de paisaje natural, Umepay es una aldea autosustentable habitada por alrededor de 100 personas. Su modelo de vida respeta el entorno: cuenta con huerta propia, energías renovables y prácticas responsables que generan un ambiente único, perfecto para quienes quieren disfrutar de la naturaleza sin renunciar a la comodidad ni a la paz interior.

El yoga y el bienestar son protagonistas en Umepay: los visitantes pueden participar en clases de yoga, meditaciones guiadas, masajes y talleres de conexión con la tierra, todos diseñados para fomentar la relajación y el equilibrio. La casa de hospedaje ofrece un clima sereno y natural, con espacios pensados para frenar, respirar y recuperar energía tanto física como emocional.

Además de las prácticas de bienestar, Umepay permite explorar los senderos y paisajes del Valle de Calamuchita, disfrutando de caminatas entre cerros, ríos y vegetación autóctona. La experiencia combina movimiento, aire libre y la sensación de estar completamente desconectado del ritmo frenético de la ciudad, reforzando la conexión con la naturaleza y con uno mismo.

Dónde queda la ciudad de Umepay, ideal para una escapada que combine yoga y turismo

En auto (entre 9–10 horas de viaje, 800 km)

Salida desde Capital Federal por la Autopista Riccheri y RN7 hacia Luján y luego Río Cuarto.

Desde Río Cuarto, tomar la Ruta Nacional 36 hasta Villa General Belgrano, luego la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita.

Finalmente, seguir las señalizaciones locales hasta Umepay, que está dentro del valle, cerca del Río Grande.

Ventaja: flexibilidad de horarios, posibilidad de hacer paradas en pueblos del camino y llevar tus propios elementos de yoga o meditación.

En colectivo + traslado local