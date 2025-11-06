Vale lo mismo que un micro a Mar del Plata: la imperdible escapada en avión a un destino de la Patagonia

La Patagonia argentina es uno de los destinos más populares para vacacionar y, a diferencia de lo que muchos creen, es posible planificar una escapada a esta región en avión a precios tan accesibles como un viaje en micro a Mar del Plata. El lugar clave es Ushuaia: conocido como "el fin del mundo", existen vuelos económicos para disfrutar de esta ciudad única.

Ushuaia: el destino increíble para una escapada en avión

Ushuaia, en Tierra del Fuego, es uno de los grandes destinos para hacer una escapada, ya sea en verano como en invierno, no solo por la gran cantidad de actividades que se pueden hacer, sino porque se puede planificar un viaje económico. En medio del Cyber Monday, hay diferentes ofertas de vuelos para viajar hasta esta ciudad por menos de $40.000.

Existen vuelos por menos de $40.000 para hacer una escapada a Usuahia

Mientras un viaje en micro hacia la Costa argentina cuesta entre $38.000 y $48.000, la compañía JetSMART ofrece vuelos de ida a Ushuaia desde $37.000. Los pasajes están disponibles para diferentes meses de lo que queda del 2025 y también pueden comprarse para viajar en 2026.

Qué cosas se pueden hacer en Ushuaia durante una escapada

Además de considerarse "el fin del mundo", Ushuaia ofrece una gran variedad de actividades para realizar en épocas de frío o de calor. Desde excursiones hacia puntos claves del territorio, hasta planes más económicos, existen opciones para todos los gustos y presupuestos. Algunas de ellas son: