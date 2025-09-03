Música y sabores criollos: esta es la escapada ideal para poder disfrutar de la Fiesta del Chorizo Seco

La Fiesta del Chorizo Seco que es furor y queda cerca de Capital Federal.

A tan solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Comodoro Py, un pequeño pueblo bonaerense de apenas 600 habitantes que, cada año, se convierte en el epicentro de una de las celebraciones gastronómicas más singulares del país: la Fiesta del Chorizo Seco. Este encuentro convoca a miles de visitantes en busca de tradición, cultura y, por supuesto, del producto estrella que le da nombre a la celebración convirtiéndose en una escapada ideal para poder ir un fin de semana

El evento tiene lugar cada mes de junio, aunque en la edición 2025, se realizó el 16 y 17 de agosto, y es organizado por la comunidad local con un espíritu festivo que combina la gastronomía con espectáculos gauchescos y actividades culturales. En sus puestos se pueden degustar chorizos secos elaborados de manera artesanal, embutidos regionales y otros productos típicos de campo que acompañan la experiencia. Para los vecinos, la fiesta representa también un motor turístico y económico que refuerza el sentido de identidad del pueblo.

Además de la feria gastronómica, los visitantes pueden disfrutar de destrezas criollas, jineteadas y presentaciones folklóricas que le otorgan un aire bien tradicional a la jornada. Los artistas locales y regionales suelen subir al escenario con música en vivo, mientras que las familias recorren los puestos al aire libre probando distintos sabores y comprando productos caseros para llevar.

El chorizo seco, protagonista absoluto de la fiesta, es elaborado siguiendo recetas transmitidas de generación en generación, con un proceso de curado natural que le otorga su sabor y textura inconfundibles. Este embutido no solo es un atractivo gastronómico, sino también un símbolo de la cultura gaucha que se mantiene vigente en los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires.

La Fiesta del Chorizo Seco es una escapada ideal para quienes buscan salir de la rutina porteña y encontrarse con un entorno auténtico, de raíces rurales y hospitalidad pueblerina. Entre la tradición, la música y el sabor único de su gastronomía, Comodoro Py se posiciona como un destino perfecto para disfrutar en familia o con amigos, recordando que, a veces, las mejores experiencias se encuentran a solo unas horas de viaje desde la gran ciudad.

Cómo llegar desde Capital Federal a la Fiesta del Chorizo Seco en Comodoro Py

Llegar a Comodoro Py desde Capital Federal es muy sencillo. En auto, el recorrido dura alrededor de dos horas y media tomando la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 5, pasando por Chivilcoy hasta empalmar con la Ruta Provincial 30. También existen servicios de colectivos de larga distancia hasta Bragado, la ciudad cabecera del partido, desde donde se puede llegar en transporte local o remis.