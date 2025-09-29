Muchos lo confunden con Escocia, pero queda a cinco horas de CABA: el destino con lomas verdes y pueblos tranquilos

Ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la localidad de Sierra de la Ventana se caracteriza por su paisaje serrano, su biodiversidad, y las múltiples actividades al aire libre que ofrece. La localidad bonaerense se posiciona como uno de los lugares ideales para quienes buscan un escape de la rutina, rodeados de naturaleza y tranquilidad.

La Comarca Serrana cuenta con una densidad poblacional de tan sólo 4500 habitantes, y su principal atracción son sus rutas de senderismo, las cuales se caracterizan por la variedad de senderos que ofrecen diferentes dificultades.

¿Qué se puede hacer en Sierra de la Ventana?

Como ya se mencionó previamente, una de las principales atracciones de Sierra de la Ventana son sus diversas rutas de senderismo. El Parque Provincial Ernesto Tornquist posee algunas de las opciones más interesantes en esta área, teniendo dentro lugares como la subida al Cerro Ventana, el cual ofrece vistas espectaculares desde sus 1.134 metros de altura. Su dificultad es alta y toma aproximadamente 6 horas entre ida y vuelta. Otro de los senderos populares que incluye el parque es el del Cerro Bahía Blanca, el cual es más accesible y posee vistas panorámicas de la región.

Los senderos del Parque Tornquist llevan a diferentes sitios de interés de la localidad, como la Garganta Olvidada, la Garganta del Diablo, y los Piletones Naturales al pie del Cerro Ventana. El parque también ofrece espacios para picnics y avistamiento de aves.

La localidad bonaerense también cuenta con opciones para los entusiastas de lo extremo, contando con actividades como escalada en roca, rappel, y tirolesa. Estos deportes, bajo la supervisión de guías experimentados, pueden realizarse en diversos puntos de la sierra.

Otros deportes realizables en el lugar son el kayak y el canotaje, los cuales pueden llevarse a cabo en los múltiples balnearios que posee el río Sauce Grande, el cual es un lugar excelente para disfrutar de baños refrescantes en verano.

Por su parte, la gastronomía local se presenta como uno de los puntos fuertes de este centro turístico. Esto se debe a sus numerosos restaurantes y casas de té, en sus distintas localidades, que ofrecen delicias locales tales como carnes asadas, quesos artesanales y dulces caseros.

A su vez, tanto el Centro Cultural Sierra de la Ventana y la Biblioteca Popular Mariano Moreno presentan una alternativa cultural que, mediante exposiciones, talleres y eventos a lo largo del año, se vuelven perfectos para quienes buscan una opción más tranquila. Dentro de este rubro y gracias a su baja contaminación lumínica, Sierra de la Ventana también es un lugar ideal para realizar observaciones astronómicas, ya que sus noches despejadas permiten ver el cielo estrellado en todo su apogeo.

Por último, es importante mencionar que, a solo 9 kilómetros de Sierra de la Ventana, se encuentra el pueblo de Saldungaray, el cual se destaca por sus paisajes, su arquitectura de estilo Art Deco y sus vinos de autor.