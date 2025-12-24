Escapada para Navidad: el pueblo soñado que queda a 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires y se recorre en un día.

Existe un pueblo muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para visitar en una escapada durante todo un día. Navidad es una gran oportunidad para emprender un viaje corto ya sea en soledad, en familia, con una pareja o amigos.

Este pueblo es Uribelarrea, ubicado en el partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Queda aproximadamente a 1 hora y 20 minutos y se puede llegar muy fácilmente, tanto en auto como en colectivo o tren. Sofía, creadora de la cuenta de TikTok Cámara Turista, mostró qué se puede hacer en el pueblo.

Escapada de Navidad: qué hacer en Uribelarrea

1. Plaza centenario

Es la plaza central y el corazón del pueblo. Está rodeada de edificios históricos y árboles frondosos y es ideal para sentarse a tomar mate, descansar un rato o simplemente observar la vida tranquila del pueblo. Suele ser punto de encuentro de ferias artesanales y eventos locales los fines de semana y fechas especiales.

2. Santuario Nuestra Señora del Luján

Es el templo religioso más importante de la zona, inaugurado en 1890. Su arquitectura de estilo neogótico llama la atención desde lejos y su interior transmite mucha paz. Más allá de lo religioso, vale la pena visitarlo por su valor histórico y cultural.

3. Museo de Máquinas

Está ubicado en un galpón de chapa junto a la estación de tren. Este pequeño museo alberga herramientas y maquinarias del 1900, que reflejan el pasado rural e industrial del pueblo. Queda en Estación Uribelarrea del Ferrocarril Roca. Es ideal para ir a sacar fotos.

4. Restaurante El Palenque

Es el restaurante más famoso de Uribelarrea y todo un clásico del lugar. Antiguamente funcionó como pulpería y almacén de ramos generales y hoy conserva ese espíritu tradicional. Es ideal para probar platos bien argentinos, picadas y carnes, en un ambiente rústico y cálido. Abre de jueves a domingos de 10 a 18 y está ubicado en Nuestra Señora de Luján (esq. Belgrano) B1815.

5. Valle de Goñi

Es un lugar único donde vas a conocer de cerca las cabras y la producción artesanal, destacándose el queso y el dulce de leche de cabra. La experiencia incluye visita guiada por el tambo de cabritas y almuerzo o merienda, perfecto para ir en pareja o en familia. Se recomienda reservar. Queda en RN 205, KM 80, B1815, Uribelarrea

6. La Pulpería de Uribe

Esta pulpería es un spot muy famoso por tener, según muchos visitantes, los mejores alfajores artesanales. Además de alfajores, suele haber otros productos dulces ideales para llevar de recuerdo o regalar. Abre sábados y domingos de 10:30 a 19:30 y queda en Hermana Gufani 365.

7. El Retoño

Es un salón de té con un ambiente cálido y tranquilo, ideal para merendar o brunchear. Es perfecto para una pausa relajada después de recorrer el pueblo. Se recomiendan mucho los churros, un clásico del lugar. Abre viernes de 14:30 a 18:30; y sábados y domingos de 10:30 a 18:30 hs. La dirección es María Auxiliadora 595.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para ir en auto se debe tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza y continuar por la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Al llegar a Cañuelas, tomar la Ruta Nacional 205. A la altura del km 82, doblar siguiendo los carteles hacia Uribelarrea. El tiempo estimado es entre 1 hora y 1 hora 30 min (dependiendo del tránsito).

Para ir en transporte público, se puede tomar el Tren Roca desde Plaza Constitución hasta Cañuelas. Desde Cañuelas, combinar con un colectivo local o remís hasta Uribelarrea.

También se puede ir en colectivo con la línea 88, que sale desde CABA y llega hasta Uribelarrea. En ambos casos el tiempo estimado es de entre 2 y 3 horas, según combinaciones y horarios.