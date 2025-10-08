Escapada ideal: llega la primera Fiesta del Lechón a la Estaca a San Antonio de Areco, a menos de 2 horas de Buenos Aires.

La Fiesta del Lechón a la Estaca es un evento ideal para asistir durante una escapada que ningún fanático de la gastronomía se debería perder. Es perfecto para quienes buscan hacer un viaje de pocos días a un pueblo no tal alejado de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de un fin de semana de naturaleza, música, relajación y comida de calidad.

El evento se realizará el próximo domingo 12 de octubre de 2025 en San Antonio de Areco, en el marco de la 1° edición de la Expo Agro Duggan. Se realizará en la Escuela Agropecuaria N°1 de Duggan, con entrada libre y gratuita para todo el público. El evento se iba a realizar el pasado domingo 5 de octubre, pero se reprogramó debido a las condiciones climáticas.

"Un día para encontrarnos, conversar sobre soluciones para el campo y disfrutar juntos de una fiesta que une innovación, comunidad y sabores únicos. Te esperamos para ser parte del inicio de esta nueva propuesta en Duggan!", anunciaron los organizadores del evento.

Además de gastronomía, en la Fiesta del Lechón a la Estaca también habrá un paseo de artesanos, peña folclórica y música en vivo a cargo de Marcos Folmer, Vientos de Tradición, Compañía Guida O'Donnell, Alan Tapia, Emilia Lázzaro, Grupo Esmeralda, Los Caroneros, Gustavo Raggio, Heredando Raíces y la Academia de canto Leandro Ponte.

Cómo llegar a La Fiesta del Lechón a la Estaca 2025 en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Para ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte, ramal Pilar), para luego agarrar la Ruta Nacional 8. Se debe continuar derecho por esta ruta hasta aproximadamente el kilómetro 128, donde está Duggan. La escuela está ubicada aproximadamente en el kilómetro 128 de la Ruta Nacional 8.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo este recorrido, se tarda aproximadamente 1 hora y 40 minutos, dependiendo del tráfico. Son apenas unos minutos más que si se quiere llegar a la zona céntrica de San Antonio de Areco.