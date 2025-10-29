El restaurante cordobés que entró al ranking de los 100 mejores de Latinoamérica: es el más angosto del país

Si sos de los que busca opciones gastronómicas interesantes a la hora de planificar escapadas de fin de semana no te podés perder este pequeño restaurante del centro de Córdoba, que acaba de ser incluido en un ranking latinoamericano por ser el más angosto de Argentina.

Se llama "El Papagayo" y funciona en un pasillo entre dos casonas del centro cordobés. Ofrece un menú muy sofisticado de alta cocina y su chef, Javier Rodríguez, es uno de los mejores del mundo.

Chef de excelencia: Javier Rodríguez, el motor de El Papagayo

El chef de El Papagayo es el santiagueño Javier Rodríguez, quien dedicó el espacio que creó a la cocina de estación de alta calidad. El lugar incluye un detalle arquitectónico único, ya que se trata del local gastronómico más angosto del país, con un ancho de 2 metros y medio en su salón.

Del proyecto también forma parte un hotel, "Casa Papagayo", que está sobre el restaurante y tiene un total de cinco minisuites. Hace dos años también habían sumado otro local: un bar que ofrece café de especialidad, vermú y cocina sencilla, "El Papagayo Petit".

Una de las características más distintivas del trabajo de Rodríguez en las cocinas es que forma vínculos estrechos con los productores y artesanos locales que potencian sus producciones. Es una persona muy querida en la zona y su restaurante recibe miles de visitas.

Diseño y calidad

El lugar donde construyeron el restaurante tiene 36 metros de largo y antiguamente era un pasillo de servidumbre entre las casonas de una manzana típica del centro de Córdoba. Aún conserva muros de ladrillo del año 1870.

El diseño de los interiores no se queda atrás: en las paredes de El Papagayo se lucen obras de arte seleccionadas y una estética general muy lograda y sofisticada. Dwell, el portal de arquitectura y diseño de San Francisco, eligió al restaurante como uno de los 13 mejores diseñados en el mundo.

Otra particularidad del restaurante es que tanto su chef como el equipo cocinan casi todo en la parrilla y el horno a leña; lo que le da un toque particular a los platos, con sabores originales y únicos.

La comercialización de un café de alta gama también los distingue en el mercado gastronómico local. Realizan toda la panificación y la pastelería de manera casera, para el desayuno y la merienda.

Si sos de los que disfruta visitar las distintas rutas gastronómicas del país, este lugar podría ser tu próximo destino. Nivel de propuesta: imperdible.