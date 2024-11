El balneario más austral de América tiene las mejores playas de Argentina y cautivó a una estrella de Hollywood

Dónde queda este balneario, el más austral de América

El verano ya está en la mente de muchos y la posibilidad de descansar de la rutina está cada vez más cerca. En ese sentido, el turismo opta en esta época por las playas, las cuales brindan sol, arena y agua para refrescarse de las altas temperaturas.

Sin embargo, una opción diferente a este clásico plan, pero que no pierde su esencia, son las playas que ofrecen la Patagonia Argentina. Si bien el agua es menos amable para meterse, lo cierto es que el paisaje enamora a cualquiera, como lo hizo con una estrella de Hollywood.

Sí: una de las actrices más reconocidas de la actualidad en todo el mundo visitó este año un destino con algunas de las mejores y más lindas playas del sur de nuestro país. Conocé de cuál se trata, cómo podés ir y cuáles son sus principales atractivos, en esta nota.

La mejor playa de la Patagonia que te va a cautivar

Dentro de la provincia de Chubut, más precisamente al sudoeste, encontramos la localidad de Rada Tilly. Esta se erige sobre el Golfo de San Jorge, entre la Punta Marqués y la Punta Piedras. Es considerada como el balneario más austral de América.

La popularidad de este pequeño paraje tiene que ver con que cuenta con algunas de las playas más hermosas de la Patagonia. Sus orillas se combinan con las aguas turquesas del mar y están metidas en los paisajes más bellos de nuestro país.

Conocé este balneario ubicado en Chubut.

Para llegar a este destino hay que tomar como referencia a Rawson, la capital provincial. Desde allí se tiene que tomar un camino de aproximadamente 400 kilómetros. Este recorrido toma alrededor de 5 horas de duración. El mismo se comprende principalmente de la Ruta Nacional 3.

Qué hacer en este destino de la Patagonia Argentina

Las playas son el principal atractivo de este lugar. Con la llegada del verano y las altas temperaturas, pasar una tarde allí, inmerso en la tranquilidad, es más que tentador. También existen experiencias para complementar con deportes como las características excursiones de corrovelismo. Además, existe la posibilidad de visitar su Área Natural Punta Marqués para observar su fauna marina y terrestre.

Finalmente, como en la gran mayoría de los destinos de este país, la comida no se queda atrás. La estadía invita a la degustación de sus platillos con frutos frescos del mar y su gastronomía patagónica. Y así lo hizo este año la estrella de Hollywood Margot Robbie -de películas como Barbie, Once Upon a Time in Hollywood y El lobo de Wall Street- cuando estuvo de vacaciones junto a su novio y otras amistades en un hotel de primer nivel de la zona.