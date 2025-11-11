El Tren Patagónico es una opción ideal para viajar de Viedma a Bariloche.

La Patagonia Argentina tiene una opción ideal para aquellas personas que buscan viajar de Viedma a Bariloche y disfrutar de un recorrido vistoso. El Tren Patagónico cruza la vasta estepa y conecta el Atlántico con la imponente cordillera de los Andes.

Este servicio ferroviario atraviesa la provincia de Río Negro de punta a punta, uniendo Viedma con San Carlos de Bariloche a través de un extenso ramal que va de este a oeste. El pasaje corresponde únicamente al viaje de ida en el tramo seleccionado y, mientras tanto, los pasajeros pueden disfrutar de un trayecto placentero, con comodidades a bordo y la posibilidad de relajarse mientras el paisaje patagónico se despliega frente a las ventanas.

Esta opción ofrece dos servicios diferentes: pullman, que "cuenta con la asistencia permanente del personal de abordo, calefacción y aire acondicionado", y los camarotes, que "tienen dos camas tipo marineras, amplios portaequipajes, una pequeña mesa convertible y mobiliario para guardar ropa de vestir o negocios, wifi", según se puede leer en la página oficial del Tren Patagónico.

El recorrido completo entre Viedma y San Carlos de Bariloche incluye un total de 12 estaciones. Además de las ciudades terminales, el Tren Patagónico se detiene en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu.

Durante el viaje se pueden ver los paisajes típicos de la meseta patagónica: una región de vegetación baja, clima árido y extensiones casi infinitas, donde distintos pueblos se pueden ver a lo largo del recorrido. A su vez, aparecen en el camino formaciones rocosas, cañadones y huellas geológicas que recuerdan la actividad volcánica que moldeó estas tierras millones de años atrás.

Horarios del Tren Patagónico

Tarifas del Tren Patagónico

