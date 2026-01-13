Se trata de una localidad que pertenece a 25 de Mayo.

La Provincia de Buenos Aires tiene en su centro una localidad que invita a aquellos que quieren desconectar de la gran ciudad a tener una escapada de conexión con la naturaleza y lo simple. Se trata de Norberto de la Riestra, un pueblo perteneciente al partido de 25 de Mayo que cuenta con una estación ferroviaria que lleva su mismo nombre.

Esta localidad ofrece a los visitantes una atmósfera rural que invita a relajarse, además de la posibilidad de apreciar edificaciones de época para los fanáticos de la arquitectura y de degustar ricos platos típicos en sus lugares gastronómicos. Más allá de conocer este pueblo, esta escapada es una buena oportunidad para visitar 25 de Mayo, una ciudad tranquila pero con una variada oferta cultural y culinaria.

Por qué este pueblo se llama Norberto de la Riestra

Según el censo del Indec de 2010, la localidad tiene 4.524 habitantes, lo que significó un crecimiento del 12,5 % en comparación con los 4.020 registrados en 2001. Por otro lado, la denominación del pueblo rinde tributo a Norberto de la Riestra (1820–1879), economista y dirigente político de orientación unitaria. Entre 1852 y 1855 fue diputado provincial bonaerense y, más adelante, ocupó cargos clave como ministro de Hacienda tanto de la provincia de Buenos Aires como del gobierno nacional.

Más allá de ese homenaje, el origen del asentamiento está ligado a la figura de Juan Vela, reconocido como su fundador. En 1838, este joven porteño de apenas 19 años arribó a la zona, donde se estableció definitivamente tras casarse con Paula Ibarra, vecina del lugar, con quien formó una familia numerosa de diez hijos. Junto a su rol central en el desarrollo inicial del pueblo, la memoria colectiva también destaca a otros pioneros tempranos, como Juan “El Toro” Finolay y Sebastián “El Concejal” Pichero.

Norberto de la Riestra

Cómo llegar a Norberto de la Riestra

Tomar la Autopista Ricchieri y luego empalmar con la Au. Ezeiza-Cañuelas

Luego seguir por la Ruta Nacional 205 y empalmar con la Ruta Provincial 30 en Roque Pérez

Agarrar la Ruta Provincial 40 hasta llegar a destino

Norberto de la Riestra.

